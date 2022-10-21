Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri Mehmet Ali Çelebi'yi çok kızdırdı: Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz - Son Dakika
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Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri Mehmet Ali Çelebi'yi çok kızdırdı: Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz

21.10.2022 18:12

CHP'den 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesinden sonra AK Parti'den kendisine teklif geldiğini fakat kabul etmeyeceğini açıkladı. Özcan'ın "Ben ne bir Mehmet Ali Çelebi'yim ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var" sözleri sonrası peş peşe paylaşımlar yapan Çelebi, "Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz" ifadelerini kullandı.

2021 yılında CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı. Çelebi, rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktıktan sonra "Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim. Benim için çok onurlu bir görev" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ'DEN TEKLİF ALDIM AMA BENİM İLKELERİM VAR"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çelebini AK Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak "AK Parti dahil birçok partiden teklif aldım. Hiçbirine evet diyecek değilim. Ben ne bir Mehmet Ali Çelebi'yim ne de Arzu Aydın'ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Bu yolda dimdik yürüyeceğim" dedi.

"TANJU ÖZCAN'DAN ÇELEBİ ÇIKMAZ"

Bu sözlere yanıt veren Çelebi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1'li masayı destekleyeceğim der. Günü kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür." ifadelerini kullandı.

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"TANJU ÖZCAN VE İLKELERİ"

Bir başka paylaşımında ise Çelebi, "Tanju Özcan ve ilkeleri" diyerek "Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı" başlıklı bir haberi paylaştı.

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Mehmet Ali Çelebi, Tanju Özcan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri Mehmet Ali Çelebi'yi çok kızdırdı: Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözleri Mehmet Ali Çelebi'yi çok kızdırdı: Tanju Özcan'dan bir Çelebi çıkmaz - Son Dakika
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