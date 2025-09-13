Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan'dan duygulandıran sözler - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan'dan duygulandıran sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan\'dan duygulandıran sözler
13.09.2025 18:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Kılıç'ı 'bir fikir adamı' olarak nitelendirirken, rahatsızlığı süresince işine olan bağlılığını vurguladı. Erdoğan, Kılıç'ın tabutunu da omuzladı.

Bir süredir boğuştuğu rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, çok sayıda önemli ismin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan'dan duygulandıran sözler

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Üç çocuk babası olan ve 58 yaşında hayatını kaybeden Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CUMHHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DUYGU DOLU SÖZLER

Kılıç'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıç'ı 'bir fikir adamı' olarak nitelendirirken, rahatsızlığı süresince işine olan bağlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda musallada bulunan değerli dava ve yol arkadaşımız, Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabbim taksiratını, hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalemdi. Güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. ve yanımızda bir mesai arkadaşı olarak, hiçbir zaman işini aksatmadı. İşini yolda koymadı ve bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına ben şahit olmadım.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan'dan duygulandıran sözler

Son ana kadar, hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde, Rabbime gerçekten şu niyazda bulundum: ya Rabbim, bizleri inşallah cennetinle, cemalinle, Sevgili Habibi'nin 'Liva ül hamd' ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle. ve şu anda bu cenaze namazına iştirak eden tüm kardeşlerimden de Allah razı olsun. Rabbim birlikte bizleri haşr-u cem eylesin ve hep birlikte tekrar burada ruhu şerifleri için birer Fatiha okuyalım."

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve birçok siyasi isim katıldı. Tören sonrası Kılıç'ın naaşı, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Akseki, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan'dan duygulandıran sözler - Son Dakika

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı! Erdoğan'dan duygulandıran sözler - Son Dakika
