Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.

01.08.2024 22:08  Güncelleme: 22:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşmede Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

GAZZE'DE YAŞANANLAR VE HANİYE'YE SALDIRI

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisindeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı.

REHİNE TAKASI İÇİN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti. Görüşmede ABD Başkanı Biden, rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

RUSYA VE ABD ARASINDAKİ EN GENİŞ KAPSAMLI TAKAS

Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. ABD ve Rusya'nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus'u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirler bugün serbest bırakıldı.

"TEŞKİLATIMIZ BÜYÜK BİR ARABULUCULUK ROLÜ ÜSTLENDİ"

MİT'ten yapılan açıklamada, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir." denildi.

Bu operasyon son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Tarihe geçen bu operasyonun diyalog kanallarının kurulmasını ise MİT sağladı. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında kritik temas! Masada Gazze ve rehine takası vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • atakan şimşek: Hee ne görüştü icazet alındı mı tekmil verildi mi 22 29 Yanıtla
  • Haydar: Doymadın görüşmelere reiz. 25 senede elde var “0” 24 9 Yanıtla
  • Ece Zorlu: ingilizce bilmek çok önemli.. iyi ki tercümanlar var?? 17 15 Yanıtla
    Dadaş 20: gel sana ben hayat konusunda tercüman olurum 3 6
  • Emre Bey: Amerika ile ilişkiler yeniden canlanmalı. Trump başkan olursa savaşlar durur. 4 15 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: NEREDEN NEREYE HAYDİ TÜRKİYE gerçekti hayal oldu 13 3 Yanıtla
  • alos : BOP 9 4 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: Cumhurbaşkanı beni de arasın ben ona ne yapacağını söylerim ta Amerika başkanını niye rahatsız ediyormuş ki 5 6 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ: Amerika casuslarını güvenle geri aldı 2 0 Yanıtla

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