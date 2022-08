Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor." dedi.

Erdoğan, partisinin ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, ihracatı 36 milyar dolardan aldıklarını, 2021'de 225 milyar dolara çıkardıklarını, şimdi ise 250 milyar dolar sınırına ulaştırdıklarını belirtti.

Savunma sanayii projelerinin bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkardıklarını ve dünyanın önde gelen kara, hava, deniz platformları satıcılarından biri haline geldiklerini ifade eden Erdoğan, ülkenin dört bir yanında 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurduklarını söyledi.

"Ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor"

Erdoğan, uzay yarışında yer almak için Uzay Ajansını faaliyete geçirdiklerini, yerli elektrikli otomobilin üretim sürecinin devam ettiğini ifade etti.

TOGG'un hazır olduğunu, 29 Ekim 2022'de Türkiye'nin otomobilinin Gemlik Fabrikası'nın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini yapacaklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'ün ilk çeyreğinde otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız. Enerjide toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 102 bin megavat seviyesine getirdik. Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfettik. 2023'ün ilk 3 ayında günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Dördüncü sondaj gemimiz olan Abdülhamid Han'ı geçtiğimiz hafta Akdeniz'deki görev yerine uğurladık. Turizmde salgın şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl sayımızı 30 milyonun üzerine, turizm gelirimizi 24,5 milyar dolara çıkardık. Bu yıl inşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler saymakla bitmiyor. Şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde de benzer bir tablo ile karşılaşıyoruz. "

Erdoğan, şehirlere kazandırdıkları eser ve hizmetleri anlatmakla bitiremeyeceklerini belirterek, "Milletimize söyleyecek sözümüz, anlatacak eser ve hizmetimiz olmasa da birilerinin yaptığı gibi kuru gürültüyle, havanda su dövmekle, avara kasnak gibi boş konuşmakla vakit geçirseydik halimiz nice olurdu. İşte o zaman halimiz yaman olurdu." diye konuştu.

Ekonomi programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyüme esasına dayanan ekonomi programının gayet sağlam teorik zemine, bütüncül yapıya ve gerçekçi uygulama planına sahip olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki değişimleri, ülkenin her alanda katettiği mesafeyi, küresel krizlerin önlerine getirdiği fırsatları göremeyenlerin, bugünkü Türkiye'ye artık sahiplerinin bile vazgeçtiği 40 yıl, 70 yıl öncesinin kabulleriyle baktığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halbuki, bugün dünya ve Türkiye, bırakınız o kadar eskileri, 10 yıl öncesine göre bile çok farklı bir yerde bulunuyor. Bizim uyguladığımız ekonomi programı, geçmişin değil, geleceğin üzerine kuruludur. Esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yok. Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz genel yaklaşımlardan istifadeyle kendi şartlarına, imkanlarına, ihtiyaçlarına, hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir. Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları bu gerçekleri bildikleri halde sahiplerine yaranmak için programımızı kötülerken, bir kısmı cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyor. Ellerinde sadece çekiç olduğu için her şeyi çivi gibi görenler misali, bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirenleri kendi kısır dünyaları ile baş başa bırakıyoruz."

Önlerinde 9 ay gibi bir sürenin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girdiği sırada AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan şarkı çalındı. AK Parti'nin 21 yıllık iktidarını anlatan kısa bir film gösterildi.

Salondaki vatandaşlar ve gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada ellerindeki parti flamaları ve Türk bayrakları ile tezahüratta bulundu.

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından AK Parti'nin 21. yıl kutlaması münasebetiyle 21 turuncu gül ile kırmızı zemin üstüne beyaz çiçeklerden oluşan çelenk gönderildi. Sepetin üzerine arkalı önlü 2023 adet çiçek işlemesi yapıldığı öğrenildi.

