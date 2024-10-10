Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk\'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyaretlerde bulunmak üzere, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.

10.10.2024 12:14
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyaretlerde bulunmak üzere, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Özel uçak 'TUR' ile saat 09.55'te yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik ediyor.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekim'i kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli iş birliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

SIRBİSTAN'A GEÇECEK

Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak. Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor. Görüşmelerde ayrıca Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

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