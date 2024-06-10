Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü (2) - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü (2)

AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ ELE ALINDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

10.06.2024 19:01
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TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açılamada, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğini kaydetti.

Azerbaycan Milli Meclisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında Şuşa'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenecek İklim Zirvesi'ne yönelik davetlerinden ötürü Aliyev'e teşekkürlerini sunarken, hazırlık sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini, zirvede Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü (2) - Son Dakika
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