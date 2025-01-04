Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyelerin SGK\'ya ait borç stokunun yüzde 70\'i ana muhalefete ait"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ya en borçlu 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu belirterek, "SGK'ya birikmiş prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li yerel yönetimler. Bunların ilk sırasında 10 milyar TL eski para ile 10 katrilyon lira ile ana muhalefetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Belediyelerin SGK'ya borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ya en borçlu 30 belediyesinden 23'ü, yine CHP'li, ilçe belediyelerinin sadece yüzde 34'ü ana muhalefete mensupken, SGK borçlarının yüzde 65'i bunlara ait" dedi.

AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonu dolduran binlerce kişiye hitap ederken, Ferdi Tayfur'un "İçim yanar" şarkısı ile sahneye çıktı. Erdoğan, Ferdi Tayfur'un ruhuna Fatiha okuyarak konuşmalarına başladı.

"Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongredeki konuşmasında Ordu'ya 22 yılda yapılan yatırımları anlatarak, bu süre zarfında toplam 345 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını söyledi. Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Bizim için her görev aynı zamanda ülke ve millet için tutulan bir nöbettir. AK Parti içerisinde ene yoktur, enaniyet yoktur, ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil, millete hizmet aşkı, memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsı ile her gün kendi içlerinde kavga ederken, biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz, milletimizden başka kimseyi görmüyor, kalbimiz sadece ve sadece Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz" diye konuştu.

Gerçekleşen son iki seçimde Ordu'nun her zaman olduğu gibi AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında yer aldığını kaydeden Erdoğan, "22 yıldır sürdürdüğümüz millete hizmet yolunda Ordu daime bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu. Gözü dışarıda olanlar, siyasi takvimlerini yurt dışındaki aktörlere göre ayarlayanlar, Ordu'yu anlayamaz" ifadelerine yer verdi.

"SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla CHP geleneği"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarına ilişkin, "Hısım, akraba, ahbap, eş ve dost çiftliğine çevirdikleri belediyeleri adeta talan ediyorlar, adeta yağmalıyorlar. Konserler üzerinden alengirli ihaleler üzerinden yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları ve soygun düzenini burada saymıyorum. Ortada gururla gösterebilecekleri bir eserleri yok. Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir projeleri yok. Sultan Ahmet'te şadırvanın musluğunu değiştirmiş, yaptıkları bu. Ortada hizmet, eser, proje, yatırım yok ama bakıyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK'yı batırmaktı. Maşallah yeni genel başkan da bu konuda selefini hiç aratmıyor. Biz bunları yüzlerine söyleyince de beylerin konforu bozuluyor, hemen saldırıya geçiyorlar" şeklinde konuştu.

"Ana muhalefet, sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yı linç edecek"

"Akıl, basiret ve ahlak sahibi herkes şunu kabul edecektir; dünyanın hiçbir yerinde devletin herhangi bir kurumu alacağının peşine düştüğü için eleştirilmez" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Borcun ifasını istemek suç değildir, kabahat değildir. Utanılacak bir tutum ise hiç değildir. Asıl yüz kızartıcı olan, asıl mahcup olunması ve hicap duyulması gereken birikmiş borcu ödememek, daha kötüsü bundan kötüsü kaçmaya çalışmaktır. Bu ister devletin bir kurumu, ister şahıs olsun fark etmez. Öncelikle bu ahlaki çizginin çok net biçimde çizilmesi gerekiyor ancak muhalefetin afaki tepkisine bakıldığında tam zıddı bir durum söz konusu. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yı linç edecekler. Herhalde böyle bir pişkinlik örneğine, böyle bir arsızlığa CHP haricinde kanaatimce başka hiçbir yerde rastlanamaz."

"Belediyelerin SGK'ya borç stokunun yüzde 70'i ana muhalefete ait"

Erdoğan, SGK'ya en borçlu 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu işaret ederek, "SGK'ya birikmiş prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li yerel yönetimler. Bunların ilk sırasında 10 milyar TL eski para ile 10 katrilyon lira ile ana muhalefetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Sayın Özel, son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok seviyor. İzmir Büyükşehir'in SGK'ya kaç çeyrek altın borcu var? Varsın bunu da bir zahmet kendisi çıkartsın. Belediyelerin SGK'ya borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ya en borçlu 30 belediyesinden 23'ü, yine CHP'li. İlçe belediyelerinin sadece yüzde 34'ü ana muhalefete mensupken, SGK borçlarının yüzde 65'i bunlara ait. Bakın bir belediyenin CHP'ye geçtiğini 2 şeyden anlıyorsunuz; birincisi belediye hizmetlerinin standardı aniden düşüyor, otobüsler gelmiyor, çöpler toplanmıyor, sular akmıyor, köprüler, yollar, alt ve üst geçitler artık yapılmıyor. İkincisi ise SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. Mart 2024 yılından bu yana hepsi CHP'li olan en borçlu 6 belediyenin SGK'ya borcu, yüzde 40 ile yüzde 100 oranında yükseldi. Tabii, bu 6 aylık dönemde yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir. Belediye deyince Sayın Özel'in aklına ilk yeme kavramı gelmesi ise kuşkusuz ibretlik bir durumdur. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özel de kendi ağzı ile bu hakikati ikrar etmiş oldu. Nereden bakarsanız bakın ortada art niyetli bir yaklaşım var. Sayın Özel'in dediği gibi şimdi biz buna sessiz mi kalalım? SGK'nın CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine göz mü yumalım? İşçinin, emeklinin, esnafın, memurun, işverenin hakkının yenilmesine rıza mı gösterelim? CHP'nin bizden beklediği budur, Sayın Özel'in bu kadar feveran etmesinin, kimi belediye başkanlarının bu derece çirkinleşmesinin yegane sebebi de budur" dedi.

"CHP'nin ülke meselelerinden haberi yok, Türkiye'nin meselelerine dair doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok. Bölgemizdeki gelişmeleri analiz edecek ne kapasiteleri, ne de kadroları var"

CHP'nin kendi içerisinde bir kriz yaşadığını ve ülke meselelerine uzak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstismar siyasetinin içinde 22 yıl boyunca biz olmadık, şimdi de yokuz. Muhalefetin kısır gündeminin bizi esir almasına müsaade etmeyeceğiz. Parti içi iktidar mücadelelerini, milletin gözünden kaçırmak için kurdukları tuzaklara düşmedik, düşmeyeceğiz. CHP olarak bir kriz yaşıyorlar ama bunun farkında bile değiller. Eleştirmekten, olmazlara anlatmaktan başka siyaset zaten bilmiyorlar. Türkiye'nin meselelerine dair doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok. Bölgemizdeki gelişmeleri analiz edecek ne kapasiteleri, ne de kadroları var" diye konuştu.

Suriye meselesi: "Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır versin"

"Güney sınırlarımızın hemen ötesinde adeta tarih yeniden yazılıyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakıyorsunuz; CHP'li siyasetçiler olayları anlamaya dahi çalışmıyor. Özgür Özel bize 'Suriye'ye gidin' diyordu. Ne oldu? Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi her yönüyle ele almak sureti ile şuandaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. Buram buram oryantalizm kokan Ortadoğu bataklığı dışında şimdiye kadar dillerinden hiçbir cümle duymadık. 'Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ne işimiz var?' sorusu haricinde herhangi bir politikalarına da rastlamadım. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor ama kendi partisi de dahil kimse dikkate almıyor. Sürekli gündeme gelme hevesi bay Kemal'i kimi zaman komik, kimi zaman da trajikomik durumlara düşürüyor. Ne diyelim? Allah CHP'li vatandaşlarımıza sabır versin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları selamladıktan sonra Ordu'dan ayrılarak, Rize'ye hareket etti. - ORDU