Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinin en iyi seviyelerini gördü

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingi için Aksaray'a geldi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Aksaray mitingine katılan Erdoğan, yaptığı konuşmasında, millete ve Aksaray'a mahcup olmamak için 21 yıldır gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok alanda gayet olumlu neticeler aldıklarını belirterek, "Büyümede, milli gelirde, ihracatta, savunma sanayinde, diplomaside tarihimizin en iyi seviyelerini gördük" diye konuştu.

Her dönemde olduğu gibi, bu süreçte de pek çok engelle, pek çok sıkıntıyla karşılaştıklarını ifade eden Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan krizlerin, savaşların, gerilimlerin ülkemize olumsuz etkilerini göğüslüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım güçlerindeki düşüşü telafi etmek için sürekli yeni adımlar atıyoruz. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yaptık. Yılbaşında emeklilerimizin ve çalışanlarımızın maaşlarını yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimizin ikramiyelerinde de aynı şekilde yüzde 50 artışa gittik. Son olarak, banka promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira arasına yükselttik. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlamasıyla elimiz biraz daha rahatlayacak. Yüksek enflasyon ortamında ne verirlerse versinler, dipsiz kuyu misali kaybolup gitti" dedi.

"Sadece biraz zamana ihtiyacımız var"

Önce enflasyonu kontrol altına almaları gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın izniyle bunu başaracak programa ve kararlılığa sahibiz. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Hep birlikle biraz daha sabredeceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olan çevreler, muhalefeti de kullanarak, milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor. Amaçları, Türkiye'yi mevcut kazanımlarından da edecekleri bir güvensizlik ve istikrarsızlık iklimine sokmaktır. Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak, milletimizle aramızı açabileceklerini sanıyorlar. Biz bu senaryoyu defalarca gördük. Vesayetin türlü tuzaklarıyla uğraşırken gördük. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük. Emperyalistlerin ülkemize yönelik kuşatmalarını kırarken gördük. Bu oyunu hep birlikte bozacağız."

"Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz"

"Bizim eser ve hizmet siyasetimiz de böyledir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizin yeni vizyonuna, yeni hedeflerine uygun şekilde kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde dünya ile yarış halindeyiz. Pek çok alanda bu yarışta ön saflara geçtik. Ancak henüz istediğimiz yerde değiliz. Daha yapmamız gereken çok iş, tamamlamamız gereken çok proje, başarmamız gereken çok mücadele var. Bölgemizde yaşananları görüyorsunuz. Bir yanımızda Rusya-Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yanımızda İsrail'in kadın çocuk demeden katlettiği Gazze halkının yaşadığı vahşet giderek derinleşiyor. Balkanlar'dan Kafkasya'ya her yerde gerilim artıyor. Sözde büyük devletlerin ve onların güdümündeki uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına en acı örnekleriyle şahit oluyoruz. Üstelik son 10 yıldır maruz kaldığımız sayısız saldırıyla biz de bu felaket tablosunun içine çekilmek isteniyoruz. Yaşadığımız depremlerin omuzlarımıza bindirdiği yükü bunlara ilave etmek gerekiyor. Milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz için karşılaştığımız badireleri birer birer atlatarak bugünlere gelebildik. Bir takım muhterislerin keyfi öyle istiyor diye şimdi pes edemeyiz. Tam tersine, mücadele bayrağını daha yukarıya taşıma vaktidir. Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, devletimizi daha da güçlendireceğiz. Ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Aile yapımızı daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Medeniyet mirasımıza daha sıkı sahip çıkacağız. İmanımızdan, inancımızdan taviz vermeyeceğiz. Hayallerimizden, hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Hiçbir alanda kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz. Hep ileri gideceğiz, hep büyüyeceğiz, hep beklenen olacağız. Son 21 yılda Aksaray'a yaklaşık 88 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 2 bin 98 adet yeni derslik inşa ettik. Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezini hizmete açtık. Aksaray Üniversitemizi kurduk. Gençlik ve sporda toplam 7 bin 375 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını faaliyete geçirdik. 3 bin kişilik kapalı spor salonu başta olmak üzere 28 spor tesisi yaptık. Aksaraylı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta, 815 yataklı Aksaray Merkez Devlet Hastanesi başta olmak üzere toplam bin 55 yataklı, on hastaneden oluşan 21 adet sağlık tesisi inşa ettik. Aksaray'da 5 bin 804 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Bin 731 konutun yapımına devam ediyoruz. Şehrimizdeki 9 millet bahçesi projemizden 7'sini tamamladık. İkisinin çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 17 bin kilometreden, 311 kilometreye çıkardık. Konya Aksaray yolunda bala ayrımı, Aksaray Ereğli ayrımı yolunu ve Nevşehir Aksaray yolunu bölünmüş yol yaptık. Kırşehir Kesikköprü ve Aksaray Ortaköy yollarındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2026'da onları da bitireceğiz. Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Antalya, hızlı tren demir yolunun proje çalışmasını tamamladık. Aksaray Ulukışla, Yenice hızlı tren hattında ihale safhasına yaklaştık. Aksaray'a 2 adet baraj, 9 gölet, 11 sulama tesisi, 4 içme suyu tesisi ve 20 koruma tesisi inşa ettik. Bugüne kadar inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 36 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Mamasın Barajı sulamasını rehabilite ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"5 yılda 125 projeyi hayata geçirmenin mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, "Mazlumların umudu, dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamanın gururu ve sevinciyle hep beraber birlikteyiz. Değerli hemşehrilerim, Rabbimin izni, Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve sizlerin teveccühleriyle yeniden Aksaray Belediye Başkanlığına aday gösterildim. 5 yıl boyunca sizlerin güvenini kazanmak ve boşa çıkarmamak için var gücümle çalıştım, çalışıyorum. Hamdolsun Cenab-ı Allah da bizleri sizlere mahcup etmedi. Bu güzel değerli hizmetleri ve sizlerin teveccühleriyle bizi müşerref kıldı. Altyapıdan üstyapıya, kültür sanat projelerinden sosyal projelere kadar 5 yılda 125 projeyi hayata geçirmenin mutluluğu ve sevinci içerisindeyiz. 2019 yılında göreve gelmeden önce yapmak için vaat etmiş olduğumuz projeleri Allah'a hamdolsun 4 katından fazla projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin merkezidir, zirvesidir, ev sahibidir. Bu zirvenin üst sıralarında ise gönül, eser ve hizmet belediyeciliği, belediyeciliğiyle örnek gösterilen Aksaray Belediyesinin yer alması da bizim için ayrıca gurur verici bir gururdur" dedi. - AKSARAY