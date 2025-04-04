44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu

44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho\'yu bekleyen dev ceza belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray PFDK sevkleri açıklandı. Böylelikle sevk edilen isimleri bekleyen cezalar da belli oldu. Karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un burnunu sıkan ve "Saldırı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak sevk edilen Jose Mourinho'nun 5-10 maç arası ceza alması bekleniyor.

04.04.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından PFDK sevklerini açıkladı. Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası ağır olurken, Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho başta olmak üzere sevek edilen isimleri bekleyen cezalar da belli oldu.

MOURINHO 44. MADDEDEN SEVK EDİLDİ

Müsabaka sonrasında Okan Buruk'un burnunun sıkan Jose Mourinho "Saldırı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Mourinho'nun yanı sıra aynı maddeden ceza alacak isimler ise Mert Hakan Yandaş, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay.

44. MADDENİN CEZASI 5-10 MAÇ MEN

Söz konusu dört isim 5-10 maç arası men cezası alabilir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi şu şekilde:

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması

halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için

90.000.-TL'den 315.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den

135.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 67.500.-TL'ye kadar para

cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

yöneticileri için 292.500.-TL'den 1.237.500.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için

157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL'den

225.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 157.500.-TL'ye kadar

para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

FRED VE FOTI'Yİ BEKLEYEN CEZA

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred ve yardımcı antrenörü Salvatore Foti ise 41. maddeden hakaretten PFDK'ye sevk edildi. Bu isimler de 2-5 maç ceza ile karşı karşıya. 41. madde şu şekilde;

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik

haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-

TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 420.000.-TL'ye

kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL'den 150.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü

yöneticileri için 51.000.-TL'den 90.000.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün

arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-

TL'den 500.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(2) Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 4 ila 6 müsabakadan men,

soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası

verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 8 ila 12 müsabakadan men,

soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası

verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi

internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile

gerçekleştirilmesi halinde kulüplere Süper Lig için 600.000.-TL'den 1.800.000.-TL'ye kadar,

1. Lig için 330.000.-TL'den 900.000.-TL'ye kadar, 2. Lig için 180.000.-TL'den 330.000.-

TL'ye kadar, 3. Lig için 90.000.-TL'den 180.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.

(4) Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı

ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.

MARIO BRANCO'NUN OLASI CEZASI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, da46. maddeden (Talimatlara aykırı hareket) nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isim oldu. 46. madde şu şekilde;

Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını

ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta

belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır. Talimat ve statülerde para cezasına ilişkin özel

hüküm bulunmadığı hallerde, olayın oluş şekli ve ağırlığı dikkate alınarak 5.000.000 TL'ye

kadar para cezası; hak mahrumiyeti, müsabakadan men veya soyunma odasına ve yedek

kulübesine giriş yasağı cezalarına ilişkin özel hüküm bulunmadığı hallerde ise olayın oluş şekli

ve ağırlığı dikkate alınarak; bu talimat kapsamındaki kişilere 1 yıldan az olmamak üzere süreli

veya sürekli hak mahrumiyeti, müsabakadan men veya soyunma odasına ve yedek kulübesine

giriş yasağı cezası verilir.

(2) TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir

düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır.

SANDRO ZUFIC'İN ALMASI BEKLENEN CEZA

Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Sandro Zufic ise 36. maddedeki sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ye sevk edildi. 36 madde şöyle diyor;

(1) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; herhangi bir kategori ayrımı

yapılmaksızın, müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir

müsabakayı terk ederek müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet verecek şekilde sportmenliğe

aykırı harekette bulunan kulüp ve mensupları hakkında Disiplin Kurulları aşağıda yer alan

cezalara hükmeder;

(a) Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti

cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

FENERBAHÇE'DEN 5 İSİM TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti tedbirli olarak sevk edildiği için 6 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile oynanacak maçta yedek kulübesinde yer alamayacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini 2-1 sarı-kırmızılılar kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı. Maçın ardından Okan Buruk'un ile hakemlerin önünde karşı karşıya Jose Mourinho, Buruk'un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmış ve Buruk yerde kalmıştı. Olay sırasında Portekizli teknik adamın yanında olan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk'a yardım etmeye çalışmıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra çok sinirlenmiş ve çevresindekiler tarafından güçlükle sakinleştirilmişti. Öte yandan maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart çıkarmıştı.

Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş, Kerem Demirbay, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Jose Mourinho, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muhammedd:
    Mert Hakan, Kerem Demirbay, Barış Alper ceza alamaz. Gerçekleşen saldırı yok, sadece sevk edildiler. Geçmişte örnekleri olduğu gibi, "Ceza Tayinine Yer Olmadığına" karar verilmiştir denilerek ceza almayacaklar 136 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    top falan oynatamıyo. bizim yendiğimiz maç sonrası da 10 maç yapsak 8ini kazanırdık diye ağlamıştı. yardımcılarıyla birlikte sürekli halkımızı aşağılaması, hakaret söylemlerinin cezası derhal TÜRK SPORUNDAN MEN olmalıdır. Ülkemizde de yaptığı davranışlardan yargılanmalıdır. 116 0 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi:
    Küfür yiyen Barış Alper saldırı yiyen Barış Alper saldırıdan sevk edilen yine Barış Alper.... Federasyonun bu rezil kararı karşısında Galatasaray'ı camiası hala susuyorsa onlara da yazıklar olsun....?? 65 1 Yanıtla
  • Aykut Karabaş:
    moyinyo sezonu kapatacak ???? 24 1 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    6 MAÇ CEZA VERİR İNDİRİMLERLE 4 MAÇ OLUR ONU DA KUPADA ŞEKER DİYEREK CEZASIZ KAPATIR BU SEZONU 3 10 Yanıtla
  • rs202020:
    5 maç ceza alır o da yarı oranda indirilir... cezasını kupa maçlarında çeker 3 7 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Ali koç sözunde durup bu kupaya katılmasaydin yanlıs yaptin 5 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BARIŞ ALPER YILMAZ KINA YAKARSIN ARTIK , MHY DENEN PROVAKOTERE UYDUNDA NE OLDU, MHY YI FUTBOL DAN MEN ETSELER NE OLACAK SEN TAKIMI EN KRİTİK DONEMDE YALNIZ BIRAKTIN NE GECTI ELINE KULUBEDE KART GORMEK NE YA 5 0 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Ya adama koyar mı arkadaş? Geldi 25 aldı, Gidecek 25 alacak, bi 10 da diğer türlü yemiştir, 60 milyon euro :D tek başına 3 milyar liraya yakın para götürdü, sen diyorsun ki 100 bin 300 bin 5milyon :D 3 0 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    bıktırdıniz her dakika aynı haberi koymaktan morinhoda morinho ceza belli olmuş yaziyo bide 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı
Kırıkkale’de “koku“ faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77’si son anda kurtarıldı Kırıkkale'de "koku" faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77'si son anda kurtarıldı
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı’nın azline karar verdi Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı'nın azline karar verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tartışma yaratacak sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler
Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi Sahte DNA testi detayı Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı
44. maddeden sevk edildi Jose Mourinho’yu bekleyen dev ceza belli oldu 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu
TFF’den Mourinho kararı Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

19:19 44. maddeden sevk edildi Jose Mourinho’yu bekleyen dev ceza belli oldu 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu
18:34 TFF’den Mourinho kararı Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
17:46 MHP’den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli’ye özel beste Sözleri dikkat çekici MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici
16:50 Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:37 Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor Eşi dua istedi Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi
08:18 Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi Sahte DNA testi detayı Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:53 Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu Kayıp olarak aranan çocuk dağ yolunda darp edilmiş halde bulundu
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
07:27 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tartışma yaratacak sözler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tartışma yaratacak sözler
06:53 Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı’nın azline karar verdi Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı'nın azline karar verdi
05:43 Kırıkkale’de “koku“ faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77’si son anda kurtarıldı Kırıkkale'de "koku" faciası: 23 küçükbaş hayvan telef oldu, 77'si son anda kurtarıldı
04:46 Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 20:18:34. #7.12#
SON DAKİKA: 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement