Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı - Son Dakika
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Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı

06.10.2022 13:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı nedeniyle Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Erdoğan'ı, uzun zamandır kameralar karşısına çıkmayan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın karşılaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

BAĞIŞ TARAFINDAN KARŞILANDI

Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya geldi

BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Prag'da ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye'nin Prag Büyükelçiliğini ziyaret etti.

LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak. Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi. O ülkeler arasında Türkiye de var. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. Prag kalesindeki zirvede açılış oturumu sonrası eş zamanlı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. Barış ve güvenlik, enerji, iklim, ekonomi gibi oturumlarda liderler Avrupa'nın geleceğini değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumlar sonrası zirveye katılan liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın görüşeceği isimler arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da olması bekleniyor. Kabulde Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinin yanı sıra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri gündemde olacak.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı - Son Dakika

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