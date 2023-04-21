Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti binasına yapılan saldırıya ilişkin ilk çıkış! Muhalefete yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bayram namazı sonrasında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, dün AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili de yorumda bulundu.

"BİZ SİYASETTE BU İŞLERE YABANCI DEĞİLİZ"

Muhalefete göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Çukurova ilk değildir. Biz bunları daha önce de yaşadık. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan bir şey de değil" dedi.

"SONDAJ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Karadeniz gazı ile ilgili sorulara da yanıt veren Erdoğan, "Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında" dedi.

"AÇILIŞTAN ÇOK MİTİNGLERE AĞIRLIK VERECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah yarın Nur Dağı'ndayım, oradan Gaziantep'e geçeceğim. Eğer yetiştirebilirsem Hatay'a da geçeceğim. Açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Şehir mitinglerimizi de Artvin, Rize'den başlamak üzere Samsun, Trabzon devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz. Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bu şekilde inşallah kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak."

SALDIRININ DETAYI

Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına bir kişi pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Defalarca tetiğe basan saldırgan, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ters kelepçe takılarak polis aracına bindirilen saldırganın ilk sözleri, "Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar" oldu.