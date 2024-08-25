Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum

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Meclis'teki Can Atalay oturumu sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a yumruk atması sonrası ortalık karışmıştı. Olayın yankıları sürerken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Muhalefeti bu olay karşısındaki tutumundan dolayı eleştiren Erdoğan, ''Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar'' dedi.

25.08.2024 14:25  Güncelleme: 15:20
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TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanmış, toplantıda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'a yumruk atmıştı.

AHMET ŞIK'A "PROVOKATÖR" DEDİ

Günlerdir konuşulan konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bitlis'te katıldığı kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Meclis'teki yumruklu kavga üzerinden muhalefeti eleştirdi. Erdoğan açıklamasında "Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip ettik. Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar. Halktan kopmuş durumdalar. milletimiz bunların neyin peşinden koştuğunu çok iyi görmekte. Bunlardan ülkeye hayıt gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine biziz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum

İKİSİ DE KINAMA CEZASI ALMIŞTI

Meclis'teki yumruklu kavganın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesi önerisini Genel Kurul'a sunmuş, Genel Kurul'da Şık ve Özalan'a kınama cezası verilmesini onaylamıştı. Ahmet Şık, AK Parti sıralarına hitaben sarf ettiği sözleri gerekçe gösterilerek TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca, kürsüdeki konuşması sırasında Şık'a saldıran AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise TBMM İçtüzüğü'nün 160. maddesi uyarınca kınama cezasına çarptırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Alper Özalan\'ın Ahmet Şık\'ı yumruklamasına ilk yorum

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • İsmail Gündoğdu: Ahmet şık tam bir provokatör 90 46 Yanıtla
  • Harun Çelik: Erdoğana oy veren Kürtler haberi iyi okuyun 47 83 Yanıtla
  • murat salih başçı: Alpay zaten benim tasmam onun elinde demişti 54 48 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü: Alper Özalan da kim :)) 49 48 Yanıtla
  • İshak Klein: Transkript bile yok ama marjinallığı biliyor.. ekonomiyi bildiği gibi :))) 28 32 Yanıtla
  • Chef Cecey: peki öyle olsun 7 20 Yanıtla
  • ferhat eser: Sabahleyin tavşanlar deniz kenarında çamaşır asarken, zürafalar gökkuşağında asılı duran salıncaklarda sallanıyordu. Aynı anda, ayılar bulutların arasında uçurtma uçuruyor, kaplumbağalar ise ormanlık alanda müzik kutularını topluyordu. 9 13 Yanıtla
  • tayfun ayçetin: Alper Özalan değil Alpay Özalan 7 0 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş: evet,provokatör yanlışmı ne gördüysek o 3 1 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı: Alpay la onun ismi 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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