Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Çipras göndermesi: Kılıçdaroğlu 12 seçim kaybetti hala istifa etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'un ardından Gümüşhane'deki Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'daki seçimleri kaybedince istifa ededen muhalefet lideri Çipras üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. Erdoğan, "İlk seçimlerin üzerinden tam sekiz hafta geçti. Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti. Kılıçdaroğlu, 12 seçim kaybetti istifa etmedi" ifadelerini kullandı

MUHALEFETE SERT ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümüşhane'deki Toplu Açılış Töreni'nden önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında muhalefete ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"PARTİLER TARİHİMİZİN EN BÜYÜK TOKATÇILIĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Geçtiğimiz seçimlerde üçüncü, ikinci ve yine ikinci olduk. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri çok partili demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden biridir. Türkiye bu seçimlerde aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün yeni bir gerilimin fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi yöneteceğiz diyenler bugün kendilerine her gün saldırıyor. 7'li koalisyondan bir kişi bile istifa etmedi. Kazanamazsam bırakırım diyenlerin bir tanesi siyaseti bırakmadı. Çıkıp seçmenlerine hesap vermediler. İki seçimde de yenilgiye uğradılar ve kaybettiler. Fakat hezimetlerini zafer gibi paylaşmaktan geri durmuyorlar. Yüzde 1'i bile geçmeyen oya sahip olan partiler tarihimizin en büyük tokatçılığını yaparak CHP'den 39 milletvekili kopardı. Bay bay Kemal ben başarılı bir hesap uzmanıyım diyordu. Ya nasıl bir hesapçısın ki yüzde 1 oyu bile olmayan partilere 39 milletvekilini verdin. Senden hesap uzmanı falan olmaz.

ÇİPRAS GÖNDERMESİ

Sen bizimle birlikte girdiğin bütün seçimleri kaybettin hala utanmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti ne yaptı sonra bak bıraktı. Yunanistan'daki Çipras bile bu konuda hassas ama sen de bu yok. Partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? Aldığı seçim yenilgilerini nasıl inkar edebiliyor? Meselenin daha trajikomik kısmı 39 milletvekilini altın tepsiyle sunan bu zat, bugün 16'lı masadan bahsediyor.

"GAZİ'NİN HÜRMETİNE BUNLARA OY VERENLERE ALLAH SABIR VERSİN"

Zaten CHP Genel Başkanı son seçimlerde ittifak politikasıyla bu konuda marifetini açıkça gösterdi. Öyle ki siyasi parti kurmayı kimi uyanıkların gözünde adeta bir yatırım aracı olarak görüyor. Ne diyelim Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin."