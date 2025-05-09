Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan muhalefete: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

"KANTARIN TOPUZU KAÇTI, DÜZELME UMUDU DA KALMADI"

Muhalefette değişim görmeyi umdukça her seferinde hayal kırıklığına uğruyoruz" diyen Erdoğan, "Genel başkanlar değişse de bu zihniyette zerre düzelme olmuyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanı kendi ülkesini yabancı medyaya şikayet ediyor. İktidarı yıpratayım derken Türkiye'ye zarar veriyor, boykot çağrısı ile yerli ve milli markalara zarar veriyor. İhracatçılarımıza, istihdam sağlayan sanayicimize zarar veriyor. Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Bizim CHP'lilerin birbirini jurnallemesi bizi ilgilendirmez ama kendi ülkelerini jurnallemesini görmezden gelmeyiz. Kimse üreticilerimize zarar verme peşinde koşamaz. Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı. Sivil siyaseti zehirli söylemlerle etkilemek kabul edilemez. Türkiye bu toksik siyaset dilini 1960 öncesinden iyi bilir. 28 Şubat döneminden, 12 Eylül'den iyi bilir, Gezi kalkışmasından iyi bilir. CHP'nin süratle normalleşmesi şart. Vesayet prangalarını kırmaları gerekiyor. Ülkenin gerçek gündemine dönmeleri gerekiyor. Sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken yangına körükle gitme yanlışından dönülmesini diliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"28 Şubat sürecinin ağır atmosferinde, MÜSİAD'ın gösterdiği dayanışma, yüreğimde her zaman müstesna bir yer tuttu. O karanlık günlerde adaletten ve haktan yana sergilediğiniz kararlı duruş, yalnızca bir iş dünyası örgütü değil, aynı zamanda bir vicdan hareketi olduğunuzu tüm Türkiye'ye gösterdi.

Hak ve özgürlükler mücadelesinde, ekonomide, üretimde, istihdamda yazdığınız başarı destanları hâlâ hafızalardadır. Bazılarının öz evlat, bazılarının ise üvey evlat sayıldığı dönemlerde bile, sizler Türkiye için çalışmaktan, üretmekten ve umut olmaktan asla vazgeçmediniz. 1990'dan bu yana Türk ekonomisinin büyümesine, istihdamın artmasına ve Türkiye'nin küresel bir cazibe merkezi haline gelmesine verdiğiniz katkılar inkâr edilemez. Kazanırken sadece kendi kazancınızı değil, çalışanınızı, toplumunuzu ve milletinizi de gözeterek, kanaatle ticaret yapmayı ilke edindiniz.

Bugün Türkiye savunmada, diplomaside, demokraside ve birçok alanda başarı hikâyeleri yazıyorsa, bunda MÜSİAD ailesinin mücadelesinin büyük bir payı vardır. 2002 öncesi ile kıyaslandığında çok daha güçlü bir Türkiye varsa, bu gücün arkasında sizin alın teriniz, cesaretiniz ve duruşunuz vardır. Demokrasiye yönelen her saldırıda, MÜSİAD'ın verdiği destek asla göz ardı edilemez. Bu ülkenin istiklali ve istikbali için verdiğiniz emekler adına hepinize minnettarım.

Nice badireleri hep birlikte atlattık, nice engelleri omuz omuza aştık. 35 yıldır sizinle aynı yolda yürümekten büyük bir gurur ve kıvanç duydum. MÜSİAD'ın milletimize ve demokrasimize verdiği kıymetli destek geçmişte olduğu gibi, gelecekte de en güçlü şekilde sürecektir. İnşallah yarın da aynı inançla, aynı kararlılıkla bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.

"RİSKLER VE TEHDİTLER GİDEREK ARTIYOR"

Dünyamız sancılı olduğu kadar değişimlerin yaşandığı kritik süreçlerden geçiyor. Korona virüsü 3 yıl önce geride bıraktık, etkileri ise halen devam ediyor. Enflasyondaki direnç hala kırılamadı. Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen restleşmelerle artan gerilimin devam edeceği anlaşılıyor. Geniş yelpazede riskler ve tehditler giderek artıyor. Küresel ekonomi fırtınalı denizde ilerlemeye çalışıyor. Taşların yerine oturması biraz daha vakit alacak. Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi limana güvenle oluşturacak plana projeye ve iradeye sahibiz. Her gün yenisi patlak veren krizlere rağmen soğukkanlı ve sabırlı yol alıyoruz. Artısını eksisini hesap ederek kararlarımızı uyguluyoruz. Reform programı ile ekonomimizi güçlendirdik. Programın en önemli hedeflerinden biri vatandaşı hayat pahalılığından kurtarmak.

"ENFLASYONDA 40 AYIN EN DÜŞÜĞÜNE ULAŞTIK"

Bundan 2 sene önce hayata geçirdiğimiz reform programı ile ekonomimizin temellerini güçlendirdik. Makro finansal istikrarı sağladık. Kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için sağlam bir temel oluşturduk. Son 2 yılda çok ciddi mesafe kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Son 40 ayın en düşüğüne ulaştık. İnşallah devamı da gelecek.

KAYIT DIŞILIĞA SERT MESAJ: GERİ ADIM YOK

Mali disiplinden de taviz vermiyoruz. Depremin yaralarını hızla sararken, tasarruf tedbirlerini de bu yıl sürdürüyoruz. Kayıt dışılık her şeyden evvel haksız rekabettir. Devletin görevi hesabını kitabını doğru tutanı, işini kurallara uygun yürüteni korumaktır. Dolayısıyla kayıt dışıyla mücadeleden de geri adım atamayız.

"CARİ DENGE OLUMLU, İŞSİZLİK TARİHİ SEVİYELERDE"

Dış dengede de tablo olumlu. Altın hariç tutulduğunda cari fazla veriyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüş lehimize işliyor. İstihdamda da tarihi seviyelerdeyiz. İşsizlik oranımız %7,9'a geriledi. Son 20 yılın en düşük seviyesine işaret etmektedir. Gelişmelere bağlı olarak iç ve dış talepte geçici yavaşlamalar olabilir. Bunlar gayet doğaldır. Kapsayıcı bir büyüme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.

Son 1 buçuk aydır ortaya çıkan dalgalanmalara karşı başarılı sınav verdik. Malum çevrelerin operasyonu ellerinde patladı. Rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Hiçbir kesimi yalnız bırakmıyoruz. Çiftçimizin kullandığı kredilerde her 10 finansman giderinin 7 lirasın biz ödüyoruz.

HİT30 PROGRAMI: 2030'A KADAR 30 MİLYAR DOLAR DESTEK

Yüksek teknolojide atılım için HİT30 programını başlattık. 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destek vereceğiz. İhracat sadece döviz geliri değildir, üretimdir, istihdamdır, refahtır. Yazılım üreten de turizmde hizmet sunan da arkasında devletin desteğini hissediyor. Yılın ilk 4 ayında 15.7 milyar dolar desteği kullandırdık. Kim üretmek istiyorsa, yatırım yapıyorsa biz onun yanında olacağız."