Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "BM'ye Suriye'deki savaşın bitmesi gerektiğini söyledim. İnsanların öldüğünü söyledim. Erdoğan yapamadı bunu" sözleri de vardı.

"BU ADAMIN NEYDEN HABERİ VAR Kİ?"

Bu sözlere sert tepki gösteren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu muhalefet adına yeni ve daha iddialı hedef ortaya koydu ülkeye eser ve hizmet vermeye değil kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın söylediklerinin yarısı yalan, yanlış. Mesela dün Meclis'te çıkmış 'Tayyip Erdoğan Suriye meselesini Birleşmiş Milletler'de hiç gündeme getirdi mi?' diye soruyor. Eline diline dursun. Defaatle... Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. Çıkmış Tayyip Erdoğan bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı diyor. Belki yüzlerce binlerce görüşme yaptığımızdan haberi yok. Bu adamın neyden haberi var ki?" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu hiç düşürmeden çalışmalarımızı 2023'e kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki bir yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirip 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. Bu seçimlere küresel krizlerin, dünyadaki sistemi kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. Sarsıntı, Ukrayna - Rusya savaşıyla güvenlik boyutu da kazındı.

"BU SEÇİM ERDOĞAN İÇİN DEĞİL TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİDİR"

Küresel kriz tehditler yanında fırsatlar da çıkardı. Ülkemizin asırlık geri kalmışlığını ortadan kaldıracak eser ve hizmetleri her alana teşmil ederek adım adım hayata geçirdik. Kimi küresel dengesizliklerden, kimi ülkemize kurulan ekonomik tuzaklara rağmen milletimizin refah seviyesini geçmişle mukayese edilemeyecek düzeyde yükselttik. Şimdi tüm bu emeklerin, fedakarlıkların asıl meyvesini toplayacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023'te yapılacak tercihe bağlıdır. Çünkü bu bizim çabamız.

KILIDAROĞLU'NA YÜKLENDİ

Muhalefetin tek taahhüdü Türkiye'yi 20 yıl öncesine götürmektedir. Kılıçdaroğlu, muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Sürekli örnek verdiği bürokratik kariyeri ülkemizin en büyük utanç sayfalarından biridir. Kendisinin ülkenin ve milletin herhangi bir meselesi hakkında dişe dokunur bir teklifine rastlamadık. Pek çok terör örgütünün maşalığını yaptığının şahidiyiz. Bu adamı nerede görürsünüz? Ankara'dan İstanbul'a teröristlerle kol kola yürüdüğünü görürsünüz. Teröristlere, yandaşlarıyla beraber onların cenaze törenlerine katıldığını görürsünüz. Hiç bir terör örgütüne kullanmadığı ifadelerle bizi saldırana parti sözcümüz gereken cevabı verdi.

"SENDE ÖYLE BİR YÜREK YOK"

'Kavga etmeye gelirim', 'Ya bana katılın ya önümden çekilin' meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette meydan okuma vardır. Bu FETÖ'cüler bizi, kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Biz Atatürk Havalimanı'na geldiğimizde on binler oradaydı, ama bu Bay Kemal tankların arasından FETÖ'cülerin desteğiyle çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. Daha sonra da utanmadan 'Haberim olsaydı ben de beklerdim' diyor. Orada on binler neyi bekliyor. Sende öyle bir yürek yok. Yeri geldi vesayet odakları ile biz kavga ettik. Biz ettik, sen edemezsin. Göreve geldiğimizden bu yana terörün kökünü kazıdık mı? Kazıdık. Kazımaya devam ediyor muyuz? Ediyoruz.

Sınır içinde, sınır dışında her şeye rağmen, başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkeleri binlerce TIR dolusu silah, mühimmat her şeyi teröristlere gönderdiler. Kendileri ile Bay Kemal bunun mücadelesini verdik. Bu silahları kime gönderiyorsunuz? Onlarla mücadeleyi biz veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bunların sözlerine güven olmaz. Bizim bu işlerle alakamız yok derler, tehdit oluştururlar.

"BUNLARIN TAMAMINI SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

Son olarak 15 Temmuz gecesi korkaklar TV karşısında kahvesini yudumlarken, biz Türkiye'yi teslim almak isteyen hainlerle mücadele ettik.Vatanımızın bekasına, insanımızın birlik ve beraberliğine asla halel getirmedik. Bunlar kiminle kavga etmeye geliyor. CHP'nin geçmişine baktığımızda kiminle kavga etmeye geldiği açıkça görülüyor. Bunlar milletle, milletin hak ve özgürlük kazanımıyla kavga etmeye geliyor. Sefaleti hortlatmak için kavga etmeye geliyor. Ülkemizin başını bölgesinde eğecek kepazelikler sergilemeye geliyor. Bunlar milletin başına bela olmaya geliyor. Buna izin vermeyeceğiz. Bunların o yılan dillerinin, sahte söylemlerinin arkasındaki gerçek niyetlerini göstererek tamamını da sandığa gömeceğiz."