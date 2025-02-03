Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

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Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir Cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum. Adeta yalvarıyorum. Sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin'' dedi.

03.02.2025 12:35  Güncelleme: 13:07
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Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere kötü alışkanlıklardan uzak durması çağrısında bulunundu.

Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesini açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tütün, sigara, alkol... Gençler bir Cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum. Adeta yalvarıyorum. Sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, asla prim vermeyin

Külliyemizdeki Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırıyoruz. Temelini attığım ve inşa sürecini yakından takip ettiğim kampüsün açılışını yapmak benim için mutluluk kaynağıdır. Desteklerini bizden esirgemeyen necip milletimize kalpten teşekkür ediyorum.

"EĞİTİM BÜTÇESİ 2 TRİLYON 186 MİLYARI GEÇTİ"

2002'de eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar iken bugün bu tutar yüksek öğretim dahil 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı 367 bin iken bu sayıyı iki katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan derslik sayısından fazlasını inşa ettik. 820 binden fazla öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ini biz göreve başlattık. 60-70 kişinin ders yaptığı kalabalık sınıflar tarih oldu. Bizim okuduğumuz dönemde İstanbul'da sınıfta 80 Anadolu'da 100'ün üzerinde öğrenci vardı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında gelişmiş ülke rakamlarını yakaladık. Ders kitabı vatandaşın en önemli sorunlarından biriydi. 1 hafta sonraya kırtasiyeden randevu alıp gidip kitaplarımızı alırdık. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerin sırtından aldık.

"ŞİDDETLE MÜCADELEDE ÇOK HASSASIZ"

Öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardık. Uzman ve baş öğretmenlerimize ayrı ayrı derece verdik. Öğretmenlerimize karşı işlenen yaralama, tehdit gibi suçlarda cezaların artmasını ve caydırıcılığı temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli ister öğrenci olsun bu durum fark etmez. Şiddetle mücadelede çok hassasız. İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız.

"RİCA EDİYORUM, ADETA YALVARIYORUM"

Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin. Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan ekran bağımlığı da gündemimizin en üst sırasında. Çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara, alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam size de bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız.

"ÖĞRETMENLER 14 AY EĞİTİM ALACAK"

Eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Milli Eğitim Akademisi'ni kurduk, kabullerin ilki 13 Temmuz'da Akademiye giriş sınavı ile gerçekleşecek. Bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini öğretmenlerimiz için de temel ilke olarak benimsedik. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır. Şimdiden öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Aralık 2023 pisa raporuna göre Türkiye 20 yılda matematik ve fen bilimlerindeki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu. Bu başarılar eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif modelini geliştirdik. Bu modeli yenilikçi ve derinlikli anlayışla şekillendirdik. İnşallah şuurlu bir genliği yarınların Türkiye'sine kazandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Sözler, Eğitim, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Çelikk:
    Allah Türkiye'nin Yardımcısı Olsun Ülke Bitti Adalet Yok 147 8 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    İyi de dünyadaki uyuşturucu baronları Türkiyede, sınırlarda giriş çıkış serbest, nasıl olacak bu iş, Afganistandan gelen adam yürüyerek sınırı geçiyor, boş gelir mi 129 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Pek inandırıcı gelmedi bana 125 9 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Bende söz veriyorum tamam, sanada prim yani asla oy yok ... (EMEKLİ) 123 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    En büyük vergiyi onlardan alıyorsunuz. Yapmayın yahu. 81 7 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    EEEEY GENÇLİK NE İSTİYORSANIZ YİYİN NE İSTİYORSANIZ İÇİN YETERKİ AHLAKLI OLUN KUL HAKKI YEMEYİN 41 6 Yanıtla
  • aslı Kaplan:
    Yalvaracağına yaptırım uygula 21 25 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Sen yalvarma makamında değilsin icra makamının balındasın.her türlü tedbiri almak ve uygulatmak sana ait.gereki yasal mevzuatları çıkart ve uygulattır. 26 10 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Am.. Koy.. Partisi (AKP) oldu adeta haklısın... 22 9 Yanıtla
  • Kartal:
    ister zengin ol ister fukara her yemekten sonra yak bir sigara sigarasız hayat çok zor hele ki türkiyede sayın cumhurbaşkanım 19 4 Yanıtla
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