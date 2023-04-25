Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yiğit kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yiğit kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz

25.04.2023 18:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ve üstün başarı gösterenlere madalya ve nişan takdim edileceğini açıkladı. Erdoğan, "Yerli yabancı toplam 55 bin kişiye madalya ve nişanları takdim edeceğiz. Bugün takdim ettiğimiz madalya ve nişanlar manevi birer hatıradır. Ülkemiz ve milletimiz adına edilmiş samimi bir teşekkürün ifadesidir." dedi. Maide Suresi 32. ayetin yer aldığı madalyalar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ve üstün başarı gösteren 55 bin kişiye madalya ve nişan takdim edileceğini söyledi. Erdoğan, deprem bölgesinde görev alan yabancı ülke personellerine teşekkür ederek "İnsan üstü gayretlerinizi unutmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz

MADALYADA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Madalyaların bir yüzünde "Üstün fedakarlık madalyası" yazarken, diğer yüzünde Maide Suresi'nin 32. ayetinden bir kısmın olması dikkat çekti. Madalyada Maide Suresi'nden "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yurt dışından gelen misafirlerimiz olmak üzere her birinize teşekkür ediyorum. Kısa süre önce madalyalar ve nişanlara, üstün fedakarlık madalyasını da ekledik. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Deprem bölgesindeki çabalarınız dolayısıyla sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şu an bu salonda bulunan misafirlerimiz madalya ve nişana layık görülen ilk grubu temsil ediyor. 35 bini aşkın personel bölgede bilfiil yer aldı. Toplam 275 bin kişi bölgede yer aldı. Kimi elinde avucunda ne varsa göndererek kimi bölgeye gelerek desteğini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz

"MANEVİ BİRER HATIRADIR"

Bölgede 34 sahra hastanesi kuruldu. Çok sayıda ülke destek de bulundu. Yerli yabancı toplam inşallah 55 bin kişiye madalya ve nişanları takdim edeceğiz. Burada bir hususun altını çizmemiz gerektiğine de inanıyorum. Bugün takdim ettiğimiz madalya ve nişanlar manevi birer hatıradır. Ülkemiz ve milletimiz adına edilmiş samimi bir teşekkürün ifadesidir. Fakat takdir ve taltifin asıl büyüğü sizlerin depremzedelerimiz başta olmak üzere 85 milyonun gönlünde edindiğiniz müstesna yerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz

"NEREDEYSE HASAR GÖRMEYEN BİNA KALMADI"

Ayaza soğuğa ve yağmura karşı mücadele ederek asrın felaketinin sembolleri haline geldiniz. Ülkemizin yaşadığı en büyük felakette hepimize umut aşıladınız. Milletimiz sizlerin bu insan üstü gayretlerini hiçbir zaman unutmayacak. Devlet olarak biz de övünçle ve elbette teşekkürle kahramanlarımızı anmayı sürdüreceğiz. Asrın felaketi insanlık tarihinin en yıkıcı tabii afetlerinden biridir. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Afete maruz kalanlar ve sonrasında bölgeye gidenler bir küçük kıyameti yaşadıklarını söylediler. Neredeyse hasar görmeyen bina kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz

"BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Tahrip olan alt yapı ve üst yapıyı yeniden elden geçiriyoruz. 57 bin enkazdan 50 binini kaldırdık. Vefat edenlerin yakınlarına 28 milyar lira ödeme yaptık. Yaklaşık 3,5 milyon insanımızı kamu tesislerinde ve geçici barınma tesislerinde misafir ediyoruz. Bölgede toplam 650 bin yeni konut yapmayı planlıyoruz. Tam kadro sahadayız. Umudumuzu daima diri tuttuk. Tarih boyunca nice badireyi beraber atlattıysak bugün de beraber bu zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyoruz."

YORUMLAR (2)
  • zeynel abidin kurceren: Sayın vatandaşlar oylarınızı mhp ye verin yeşil yol partisinin altında kalmasın teşekkürler Cevap Yaz 49 75 Yayından Kaldır
  • Hasan Tartal: Kızılay başkanınada üstün ticaret madalyası takın...! Cevap Yaz 100 29 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yiğit kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin yiğit kahramanlarını unutmadı: 55 bin kişiye madalya vereceğiz - Son Dakika
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