Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada dayatmaları kabul etmiyoruz (3)

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜN GÜNLÜK ARAÇ ORTALAMASI 8 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz verilen her projeyi yerine getirdiklerini ifade ederek, "Çoğunu tamamlayıp hizmete açtık. Bir kısmının da inşasını hızla sürdürüyoruz. Bunlardan biri de İzmir- Körfez geçişini de içeren İstanbul-İzmir Otoyolu'dur. Feribotla bir saati, yoğun vakitlerde araçla 1,5 saati bulan İzmit Körfez geçişini Osmangazi Köprüsü'yle 5 dakikaya indirdik. İstanbul'dan İzmir'e de otoyoldan 7-7,5 saatte gidilirken, şimdi 3,5 saatte gidilebiliyor. Sadece bu ayın ilk 22 gününde Osmangazi Köprüsü'nü günde ortalama, Bay Kemal burayı iyi dinle, 51 bin araç kullandı. Köprünün ve otoyolun araç garantisi oranı yüzde 116'ya, yani garanti rakamının çok üstüne çıkmış durumdayız. Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki geçişte yaşanan feribot çilesine son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. İşte modern olmak, medeni olmak bu Bay Kemal. Öyle 'Ana muhalefetim' demekle bir yere varamazsın. Bu ayın ilk 22 gününde Çanakkale Köprüsü'nün günlük araç ortalaması 8 binin üzerine çıktı. Geçmişteki tecrübelerimiz bize milletimiz bu hizmetin konforuna alıştıkça araç geçiş sayısının her geçen gün artacağına işaret ediyor. Giderdik 24 saat beklerdik. Ne olacak? Feribot gelecek, bizi alacak, bizi boşaltacak, ondan sonra tekrar dönecek. 24 saat yine bekle. Bugünleri yaşadık." diye konuştu.

'İŞTE BUNLAR GEÇMİŞİN CHP'Sİ'Erdoğan, devasa projeleri açıkladıklarında muhalefetten kendilerine "Bunlara ne gerek var?" dediklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşte bunlar geçmişin CHP'si. Menderes, Vatan Caddesi 'ni yaptığı zaman CHP, 'Buraya uçak mı indireceksiniz?' diyorlardı. Aynı kafa, değişen bir şey yok. Bana dedikleri şey şu, 'Adını niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Ne koyacaktık? 'Kendi adını koysaydın...' 'Ben öldükten sonra siz koyarsınız' dedim. Bunlar bu kadar zavallı. Biz tarihimizle iftihar ediyoruz, tarihimizle gurur duyuyoruz. Onlar tarih yazdılar. Ondan sonra gelen büyüklerimiz, Kanuni'si, Fatih Sultan Mehmet 'i, hepsi tarih yazdılar. Sultan Abdülhamid 33 sene gram yer kaybetmeden Osmanlı'yı yönetti. Gel gör ki şimdi utanmadan, sıkılmadan tarihçiyim diyenler filan maalesef şecaat arz ederken sirkatin söylüyorlar. Benzer bir tablo havalimanlarımız için de söz konusu. Artık ülkemizin dünyadaki en prestijli markalarından biri haline gelen İstanbul Havalimanı bu ayın ilk 22 günü toplam 30 bin 970 uçuşla seyahat eden 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Biz bu eserlerle övüneceğiz. Sen ne yaptın onu söyle."'FATURALAR HASAT ELDE EDİLDİKTEN SONRA ÖDENEBİLECEK'Erdoğan, vatandaşlara kabinede alınan müjdeli haberleri vermek istediğini de belirterek şunları söyledi: "Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını geçtiğimiz mart ayında yüzde 18'den yüzde 8'e düşürerek üreticilerimize yıllık 3 milyar lira destek sağlamıştık. Tarımsal sulamada kullanılacak güneş enerjisi santrallerinin kurulumunu teşvik ederek satabilmelerinin yolunu açmıştık. Bugün de yine elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlenmenin müjdesini çiftçilerimize veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini de hazineden alacak. Ayrıca çiftçilerimizin önceki dönemlerden kalan elektrik borçları içinde yine Ziraat Bankamız vasıtasıyla bir kolaylık getiriyoruz. Çiftçilerimiz geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vade ile ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek."'BU 3 DÜZENLEMENİN DE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Erdoğan ayrıca dün İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) hem işverenleri hem çalışanları ilgilendiren 3 ayrı düzenlemenin müjdesini de kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Çalışanlara nakten ödenen yemek ücretinin vergi istinasını 51 liraya çıkartan ve nakti ödemeyi de aynı kapsama alan, yine çalışanlara ödenen elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liraya kadar olan kısmına vergi muafiyeti getiren, yurt dışındaki inşaat projelerinde çalıştırılan işçilere ödenen ücretleri gelir vergisinden istisna tutan; bu 3 düzenlemenin de hayırlı olmasını diliyorum. Sosyal yardım alan vatandaşlarımız için de müjdelerimiz var. Yardım programları 2022'de ayırdığımız bütçeyi 6 milyar liradan 11.5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu çerçevede prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan bin liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik. Biz sosyal desteklerini sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği bir anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz" dedi.

Kaan ULU/ANKARA,