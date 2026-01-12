Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık vatandaşlarla bir araya geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık vatandaşlarla bir araya geldi
12.01.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık vatandaşlarla bir araya geldi
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla buluştu. Görüşme sırasında 100 yaşındaki Necati Yılmaz'ın "Cumhurbaşkanım, hakkını helal et" sözlerine Erdoğan'ın "Benim ne hakkım var ki" yanıtı, buluşmanın en dikkat çeken ve duygusal anlarından biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesinde, Düzce'den Ankara'ya gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Görüşmede sıcak diyaloglar ve duygusal anlar yaşandı.

ASIRLIK ÇINARLARLA SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Necati Yılmaz ile 96 yaşındaki Recep Taşkın ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Düzce'den gelen asırlık çınarlarla olan görüşme salonda tebessüm oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık çınarlarla bir araya geldi

"BENİM NE HAKKIM VAR Kİ"

Necati Yılmaz'ın, "Cumhurbaşkanım, hakkını helal et" sözlerine Erdoğan, "Benim ne hakkım var ki" yanıtını verdi. Bu karşılık, görüşmenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

HAYIRLI ÖMÜR DUASI

Recep Taşkın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ederek, "Allah'tan hayırlı ömür istiyorum, Allah güç kuvvet versin sana" dedi. Erdoğan da iletilen temenniler için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık çınarlarla bir araya geldi

ERDOĞAN'DAN HEDİYE

Necati Yılmaz ve Recep Taşkın'a baston hediye eden Erdoğan ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirleri kanalıyla Düzce halkına selamlarını iletti.

Buluşmada AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de yer aldı.

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Necati Yılmaz, Politika, AK Parti, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul’a götürdü Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü
Mezarlığın altından hazine fışkırdı Üzerinde Samsun yazıyor Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde Samsun yazıyor
Manchester United’a FA Cup’ta şok 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti
Herkes aynı yorumu yapıyor Binlerce beğeni alan fotoğraf Herkes aynı yorumu yapıyor! Binlerce beğeni alan fotoğraf
Uzatmalarda tam 3 gol El Clasico’yu kazanan Barcelona Süper Kupa’nın sahibi Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi
Hadise’nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk’ten Gazze hatırlatması Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması

20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:52
Yılın ilk çalımı Fenerbahçe’den Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği Can Armando’nun menajeriyle görüşme
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme
19:26
Beşiktaş, David Jurasek’in sözleşmesini feshetti
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti
19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:00
Galatasaray Onyedika’yı bitirdi Maaşı da belli bonservisi de
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 20:54:08. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzceli asırlık vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.