Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi ile ilgili konuştu: Alım gücünü eskisinden de yukarı çıkaracağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ak Partili milletvekilleriyle buluşma programı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Konuşmasında mevcut ekonomik durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, hem de ekonomi hedeflerimizden sapmayacak bir yöntem ile bu işin içerisinden çıkacağız. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var ama artık o kritik aşamayı geride bıraktığımızdan emin olabilirsiniz" dedi.

"GERİLEYEN ALIM GÜCÜNÜ ESKİSİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasının devamında, "Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz" diye konuştu.

"ANKARA BUGÜN ÇAMUR VE ÇUKURDAN GEÇİLMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Milletimiz, asırlardır beklediği yere ulaşmaya, bir el uzatımı uzaklıkta olduğunu biliyor. Milletimize sözümüz var; Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz. AK Parti olarak, ülkemizi 20 yıldır en ileri demokrasi kalkınma seviyesine çıkarmak için çalışırken birkaç konu üzerine titredik. Birincisi yatırım seferberliği... Edirne'de bütün buğday tarlalarını katran, zift bürümüş. Anlatırsak, bunu kalplere gönüllere kazırsak, vatandaş da "doğru ya, bunlar hakikaten varmış" der. Ülkemizin her vatandaşının hayatına dokunan eserler kazandırdık. Türkiye'nin temel altyapı konusunda kayda değer eksiği kalmamıştır. Çankaya'dan buraya geliyorum. Gelirken çukur, çamurlardan geçinmiyor. İstanbul farklı mı? Orası da aynı. Şu an yeniden eski Türkiye geri geliyor. Bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Milletimiz de buradan hareketle bunların notunu versin.

"SAVUNMA SANAYİİDE KİMSENİN CESARET EDEMEYECEĞİ ADIMLAR ATTIK"

Üzerine titrediğimiz alanlardan biri de savunma sanayimizdi. Sınırlarımızı koruyacak güçlü bir orduya, içeride güvenliği sağlayacak polis, jandarmaya ihtiyaç vardır. İşe önce terörle mücadele ile başladık. Daha fazla kan dökülmeden suhuletle çözmek için, kimsenin cesarete edemeyeceği adımlarla biz attık. Kahraman askerlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın gayretleriyle terörü sınırlarımız içerisinde tamamen bitirme noktasına geldik. Türkiye, yıllardır devam eden terörle mücadelesinde, sadece siyasi değil, savunma sanayi anlamında da ciddi ambargolara maruz kalmıştır.

Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenler, sınırlarımızın içinde ve dışında hareket haline geçerken savunma sanayimiz emekleme dönemini geride bırakmış, adım atar hale gelmişti. Dün Filipinler'e ATAK helikopter ihraç etmek için gitti. Biz şimdi helikopter ihraç eder hale geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları neyse ona göre hareket ettik. Artık konvansiyonel sistemlerin ötesine geçip, çalışmalarımıza uzayı da dahil ettiğimiz bir alandayız. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, tamamlamamız gereken projelerimiz var. Ama artık sıkıntılı süreçleri geride bıraktığımızdan emin olabilirsiniz. Partimiz genel başkanından, sandık müşahidine kadar tüm kurumlarıyla milletin emrindedir. Partimizin gücü, milletimizle arasındaki gönül bağıyla orantılıdır. Dışarıdan ve içeriden hangi destekleri alırlarsa alsınlar, milletimizin bunlara ülkenin kaderini teslim etmiyor, etmeyecektir.

"SOKAKTA KARŞILAŞSALAR SELAM VERMEYECEKLER"

İdeolojik saplantılarının kamunun arkasına saklayan bir kesin, milletin temsilcilerine de çelme çakmaktan geri durmamıştır. En şanlı zaferi 15 Temmuz olan bu yeni dönemde, Türkiye'nin bölgesel güç olmak yoluna hepimiz şahit olduk. Önümüzdeki önemli kılan 2023 Haziran'ın da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleridir. Bu seçim öyle bir seçimdir ki sokakta yüz yüze bakmayacakları aynı masada toplamıştır. 6'lı masa... Aynı durumu Macaristan'da gördük. Bunlara karşı çok gayret edip gereken dersi de kalan süre içerisinde mahalle mahalle dolaşmak suretiyle 2023 Haziran'ı Cumhur İttifakı olarak istediğimiz hedefe kavuşurcasına gerçekleştirmemiz lazım. Üzerinde uzlaştıkları, bir adayı, demokrasi adımı, bir proje yok. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde dışarıya renk vermese de arka planda saç saça bir kavga yaşandığı anlaşılıyor.

Bu millet artık bunlara bu fırsatı asla vermeyecek. Demokrasi babında kürsüde ettikleri lafları, sırıtan suratların gerisindeki kin ve nefret sızıntıları zaten boşa çıkartıyor. Geriye kala kala masada oturma düzenini beceremeyen yarım düzine muhteris kaldı. Şimdi bizim ülkenin ve milletin hayrına olan hiç bir konuda adım atamayan bu zavallılara Haziran 2023'te vereceğimiz ders kaldı. AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı olarak Meclis'imizin en verimli çalışmasından bizler sorumluyuz. Bunu unutmayalım. Meclisimizin tarihinin en verimli yasama dönemlerinden birini geçirmektedir. Hiç unutmayacağımız bir şey var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan"