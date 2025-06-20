Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan\'ı kabul etti
20.06.2025 19:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan\'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. İki lider arasında Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

RESMİ TÖREN İLE KARŞILANDI

İki lider, resmi karşılama töreninin ardından birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

MASADA 'NORMALLEŞME SÜRECİ' VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ MUTABAKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgenin "kazan-kazan" anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. İki ülke sınırları 1993'ten beri kapalı. Ankara ve Erivan, 2022'den beri üçüncü ülke vatandaşlarına sınırı açmak ve ikili ilişkileri normalleştirmek için özel temsilciler düzeyinde görüşmeler yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Türkiye ve Ermenistan temsilcileri arasında ilk görüşme 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirilmişti. İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasında 1 Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

SON TEMASIN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan'ın son teması ise 5 Haziran 2023'te gerçekleşmişti. Bu tarihte Paşinyan, Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmiş, bu da 2009'dan sonra Ermeni bir liderin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • fatih mazlum:
    Pasinyani kole yapti kendine reis yola getirdi ermenistani yillar sonra, hepimiz ermeniyiz diyen icerdeki hainlere ragmen helal olsun 46 46 Yanıtla
    Beşiktaş 1903:
    Her b. Da kılıfıniz var 7 1
  • Yıl Al:
    Bu hükümetin yaptığı ender güzel icraatlardan biri... 48 33 Yanıtla
  • Sk 06:
    türk ol biraz Türk 37 33 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    aliyev İsrail’i tercih edince bizim seçeneğimiz :)) 50 17 Yanıtla
    Bayram :
    Senin o uzay mekigi gibi calisan byniniskym 3 2
  • ünal üci:
    Neden yere attığımızı geri toplamak için EĞİLİYORUZ...???? :))) 22 5 Yanıtla
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