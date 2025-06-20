Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan\'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

RESMİ TÖREN İLE KARŞILANDI

İki lider, resmi karşılama töreninin ardından birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

MASADA 'NORMALLEŞME SÜRECİ' VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ MUTABAKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgenin "kazan-kazan" anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sadece Kafkasya'da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. İki ülke sınırları 1993'ten beri kapalı. Ankara ve Erivan, 2022'den beri üçüncü ülke vatandaşlarına sınırı açmak ve ikili ilişkileri normalleştirmek için özel temsilciler düzeyinde görüşmeler yürütüyor.

İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Türkiye ve Ermenistan temsilcileri arasında ilk görüşme 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirilmişti. İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasında 1 Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

SON TEMASIN ÜZERİNDEN 2 YIL GEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan'ın son teması ise 5 Haziran 2023'te gerçekleşmişti. Bu tarihte Paşinyan, Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmiş, bu da 2009'dan sonra Ermeni bir liderin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.