Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her üyemiz bir üye ilave ederse seçimden önce seçimi kazandık demektir (2)

'KARŞIMIZDA UYDURUK BİR MASA VAR'

Erdoğan 6'lı masa ittifakının perişan bir yapı olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"6'lı masa diye milletin önüne koydukları yapı, sirk çadırından beter bir yer haline dönüştü. Hadi masanın çevresinde oturanlar belli. Altında ve etrafında dolananları ne yapacağız? Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yeden söz ediyoruz, dikkat edin. Dikkat ederseniz bu ithama tüm güçleri ve kalpleriyle 'böyle bir şey kesinlikle yok' diyerek, cevap dahi veremiyorlar. Çünkü süt dökmüş kedi gibi kabahatlerini gayet iyi biliyorlar. Sadece bu kadar da değil. Bir de masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar, bölücü örgütün uzantılarından yedikleri zılgıtlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor, tehdit ediyor, istikamet gösteriyor. Hatta inceden şantaj yapıyor. Hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. HDP'liler yetmiyor, bazen de sahneyi Kılıçdaroğlu alıyor. Bu zat, tepesi atınca kürsüden ortaklarına 'ya bana katılın ya da önümden çekilin' diyerek, meydan okuyor. Yine kimsenin sesi, soluğu çıkmıyor. Masadaki ortaklarından bir diğeri, işi meşrep fitnesini alevlendirmeye kadar götürüyor, yine herkes suspus. Geçmişlerini ve tüm değerlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimizin vicdanına havale ettik. Karşımızda işte böylesine perperişan bir yapı, uyduruk bir masa, her tarafı dökülen bir ittifak var. Şöyle bir düşünün; bunlar mı Türkiye'nin güney sınırlarındaki terörle mücadele harekatlarını yönetecek, bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek? Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata dönüştürecek, bunlar mı istihdamı artırarak her insanımıza çalışacak?"'ENFLASYONU DÜŞÜRECEK OLAN DA BİZİZ'Erdoğan, insanların hayat pahalılığından dolayı zorlandığını bildiklerini söyleyerek şöyle konuştu: "Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir, bugün insanlarımızın hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını biz de tespit ediyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım ki dünya, nasıl bir girdaptan geçiyor. Bunu da göreceksiniz. Tıpkı geçtiğimiz 20 yıldaki eser ve hizmetlerimiz gibi aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, enflasyonu düşürecek olan da, istikrarı tahkim edecek olan da, herkesin iş ve AŞ sahibi olmasını güvence altına alacak olan da, ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da biziz. Türkiye'nin AK Parti'yle, Cumhur İttifakı'yla ve Cumhurbaşkanı olarak bizimle devam etmesi için yüzlerce, binlerce, milyonlarca sebep sayabiliriz. Ülkenin bu kifayetsizlere teslimi için de ortaya konabilecek tek bir akıl, mantık, vicdan, ahlak ürünü sebep bulunamaz. İşte bu hakikatlerle milletimizin huzuruna çıktığımızda karşımıza dikilenlerin hepsinin de kağıttan birer kaplan olduğu zaten kendiliğinden anlaşılacaktır."'12 AYLIK İHRACATIMIZ 243 MİLYAR DOLARI GERİDE BIRAKTI'Erdoğan, insanlığın son 2,5 yıldır tarihinin en ciddi ve geniş çaplı krizlerinden birini yaşadığını, koronavirüs salgınıyla sağlık alanında başlayan sıkıntıların derinleşerek devam etiğini anımsatarak şöyle dedi: "Türkiye, salgın krizini tüm boyutlarıyla yöneten ülkelerin başında geliyor. Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Hastane kapısından geri çevrilen, ilaç bulamadığı için vefat eden, sağlık hizmetlerine ulaşamayan hemen hiçbir insanımız olmadı. Ekonomik olarak bizden çok daha zengin olan ülkelerde rastlanan vahim görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Destek ve teşvik paketlerimizle her kesimden insanımızın yanında olduk. Bu kritik süreçte muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi şartları zorlamak pahasına üretimi sürdürdük. İhracat, istihdam ve sanayi kapasite kullanım oranları, uyguladığımız politikaların ne kadar doğru, isabetli olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 225 milyar doları aştık. Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ihracatımız 243 milyar doları geride bıraktı. Türkiye'nin bu noktaya yıllık 36 milyar dolar ihracattan geldiğini; göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı, oradan buraya geldik. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır."'FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla tarihi zirveleri zorlayan petrol, doğal gaz ve emtia fiyatlarının yol açtığı sıkıntılarda vatandaşların yanında olduklarını belirterek şöyle dedi: "Şimdiye kadar bu doğrultuda vergi indirimlerinden hibelere, sosyal destek paketlerinden elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara kadar birçok adım attık. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatlarında yüzde 82'ye varan sübvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar dolar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara da fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri de hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'yi son 20 yıldaki netameli süreçlerden nasıl başarıyla çıkardıysak, inşallah şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkaracağız. Türkiye 21'inci yüzyılın yükselen yıldızlarından birisi olacaktır. Yeni başarı hikayeleriyle evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşemeye devam edeceğiz. Mandacı ekonomistler, kifayetsiz muhterisler ne derse desin. Türkiye, sağlam altyapısı, üretim gücü ile 21'inci yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim."