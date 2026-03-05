Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Esnaf ve Sanatkarlarla İftar' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Esnaf ve sanatkarlarımızı, medeniyetimizin mayasını ahlakla, erdemle, iyilikle, dürüstlükle yoğuran köklü ahilik geleneğimizin bugünkü temsilcileri olarak görüyorum ve bunu pek çok kez ifade ettim. Esnaf ve sanatkarlarımız, odalarımız ve birliklerimiz bin yıl boyunca ahilik gibi özgün bir kaynaktan beslendiler. Bir yandan ticari faaliyetlerini en güzel şekilde icra ederken, diğer yandan sosyal yapımıza eşsiz değerler armağan ettiler. Helal kazancı, alın terini daima gözetirken, ticareti, alışverişi toplumun huzur ve selametine neticede de Allah'ın rızasına giden bir yol olarak gördüler" dedi.

'EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ DEVREYE ALDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşadığını, savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi eklendiğini kaydederek, "Ne yazık ki başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum, bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı. Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının açıklanmasıyla birlikte petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Biz de akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmeler kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık. Buna göre benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı artarsa artış tutarının yüzde 75'ine kadarı bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahaneyle fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız" diye konuştu.

'BÜTÜM ÖNLEMLERİ TİTİZLİKLE ALIYORUZ'

Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye'nin dostluğunun kadir kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır. Vatandaşlarımız da şundan emin olsun. Hükümetimiz tıpkı 5'inci yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi İran krizinde de tecrübeli ve liyakatli kadrolarıyla ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikeden beri tutmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. 86 milyonun güvenliğini merkeze alan hassas bir politika izliyoruz. İnşallah bu tutumumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK BOYUTLU DİPLOMASİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Süreçle ilgili telefon görüşmelerinin hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, söz konusu saldırıdan dolayı üzüntü duyduklarını ve saldırıyı kınadıklarını söyledi. Erdoğan, "Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ DAHA DA GÜÇLENECEK'

Geçen günlerde açıklanan büyüme rakamlarına değinen Erdoğan, "Dünyadaki belirsizliklere ve bölgemizde dalga boyu artan krizlere rağmen ekonomimiz 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirimiz 18 bin 40 dolara yükseldi. Sanayi sektörümüz son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydetti. Bu rakamlarla 2025'te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3'üncü ekonomi olduk. G20 ülkeleri içindeyse 5'inci sırada yer alıyoruz. En büyük baş ağrımız olan enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe, fiyat istikrarını sağladıkça, geçici zorlukları aştıkça Türkiye'nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır. Şu tartışmasız bir gerçek ki elde ettiğimiz tüm bu başarılarda siz esnaf ve sanatkarlarımızın çok önemli payı vardır. Rabbim sizlerden razı olsun. Yokluğunuzu göstermesin. Sizlerle birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi bizlere nasip eylesin diyorum" diye konuştu.

'ZARARA UĞRAYAN ESNAFIMIZA 9 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ SAĞLADIK'

Destek paketleriyle, teşvikleriyle, kredi imkanlarıyla ve yaptıkları düzenlemelerle esnafın ayakta kalması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli tüm adımları attıklarını belirten Erdoğan, "Salgın sürecinde zarara uğrayan esnafımıza 4 ayrı program kapsamında yaklaşık 9 milyar lira hibe desteği sağladık. 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkarımıza Halkbank üzerinden 6,7 milyar lira tutarında destek kredisi kullandırdık. 2002'de 5 bin lira olan faiz indirimli kredi şahıs üst limitini 2023'te 650 bin liraya, 2024'te 750 bin liraya, 2025'te ise tam 1 milyon liraya çıkardık. İş yeri ve taşıt alımları kapsamındaki indirimli kredilerin üst limitini 2,5 milyon liraya yükselttik. Ayrıca ticari araç edinme kredisine 0-5 yaş aralığındaki araçları da dahil ettik. İşletme kredilerini yüzde 33, yatırım kredilerini ise yüzde 66,6 oranında artırdık. Krediler üzerinden banka ve kooperatiflerce yapılan kesintilerde de önemli iyileştirmelere gittik. 2002'de bloke sermaye dahil krediler üzerinden yapılan kesintiler yüzde 19'du. Bugün geldiğimiz noktada kesintiler doğrudan kullandırım halinde yüzde 3,5, kefaletli kullandırım halinde ise yüzde 6'ya inmiş durumda" dedi.

'24 YILDA TİCARET ERBABIMIZA 752 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KREDİ DESTEĞİ SUNDUK'

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"1951-2002 arası dönemde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan toplam kredi tutarı yalnızca 152 milyondur. İktidar olarak biz ise son 24 yılda ticaret erbabımıza tam 752 milyar liranın üzerinde kredi desteği sunduk. 24 sene içinde geçtiğimiz 51 yılda verilen kredileri tam 5'e katladık. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında tarihi bir rekora imza atarak ülkemiz genelindeki esnaf ve sanatkarlarımıza 164 milyar liralık finansman akışı sağladık. Geçtiğimiz sene ise 81 ilimizdeki 258 bin esnafımıza 176 milyar lira tutarında finansman desteği vererek yıllık bazda yeni bir rekor daha kırdık. Böylelikle 2024 yılına kıyasla 2025'te kullandırım tutarında yüzde 53,1 artış kaydedildi. 2026 yılı başında yürürlüğe girecek olan kredilere ilişkin yüzde 33 oranındaki faturalandırma şartı uygulamasını 1 yıl süreyle öteledik. Mevcut durumda yalnızca iş yeri ve araç edindirme için sağlanan yatırım kredilerine üst limiti 2,5 milyon lira olan makine ve teçhizat alımı kredisini de dahil ettik. Yine kısa süre önce vergi ve SGK borçları nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız lehine yeni bir düzenleme yaptık. Bu düzenleme ile vergi ve sosyal güvenlik kurumu borçları bulunan esnafımızın kullanacağı kredinin en fazla yüzde 25'i ve 1 yıl içinde azami 300 bin lirası bu borçlar kapsamında tahsil edilebilecek.

'TİCARET ERBABIMIZI DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Kooperatifleri de güçlü bir şekilde desteklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Yakın zamanda yaptığımız bir değişiklikle KOOP-DES'e tekrar başvuru yapabilme süresini 5 yıldan 4 yıla indirdik. Kadın kooperatif ürünleri için barkot ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptık. Son olarak kooperatiflerimizin kullanımına özel yeni bir destek mekanizması oluşturduk. İki kuruluş arasında imzalanan protokol kapsamında 4,5 milyar liralık kredi paketini kooperatiflerimizin hizmetine sunmuş olduk. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bundan sonra ticaret erbabımıza gerekli tüm destekleri sunmayı, kendilerine her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.