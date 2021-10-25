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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur

25.10.2021 08:19

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddialarına yanıt verdi. Erken seçimin söz konusu olmadığını ifade eden Yavuz, "Bal gibi aday olur. Hukuki açıdan ispat edebilirim. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Partisinin Düzce İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki seçimlerde aday olamaz" iddialarına da yanıt verdi. Erdoğan'ın adaylığı için için "Bal gibi aday olur. Hukuki açıdan ispat edebilirim" diyen Yavuz, "Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok." dedi.

"MAKAMLAR BİZİM İÇİN HİZMET ARACI"

Makamlar olmasa da emek vermeyi ve alın teri dökmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yavuz, "AK Parti'yi tam manasıyla parti yapan içindeki o değişim beklentisini iyi yapmasıdır. Bizler makamlara bağlı değiliz. Makamlar bizim için birer hizmet aracı olabilir. Bizler siyaseti böyle yapmaya çalışırken birileri çok kirli siyaset yapmaya çalışıyor, yalanın siyasetini, siyaset sanıyor." diye konuştu.

"BİZİM BÜYÜME ORANIMIZ DAHA FAZLA OLACAK"

IMF'nin büyüme rakamlarını revize etiğini aktaran Yavuz, "Küresel ekonominin büyüme oranı yüzde 6'dan 5,9'a düşürüldü. Amerika'nın büyüme oranını yüzde 7'den 6 'ya düşürdü. Almanya'nın büyüme oranını yüzde 3,6'dan yüzde 3,1'e düşürdü ama bizi 5,8'den 9 oranına doğru revize etti. Bizim büyüme oranımız daha da fazla olacak." ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçileceğine inandığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"CHP kafası diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde aday olamaz, erken seçim olmazsa.' Bazı arkadaşlarımız da diyor ki 'Olsun, birkaç gün erken seçim yaparız'. Alakası yok arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan, bal gibi aday olur ve bugünkü anket sonuçlarına ve sokağın sesine baktığımız zaman yeniden Cumhurbaşkanı olur. Ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim. Merak etmeyin, zerre şüphe yok. Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın. Haziran 2023'te seçime gidiyoruz. Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur

Recep Tayyip Erdoğan, Ali İhsan Yavuz, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddiasına AK Parti'den cevap: Bal gibi olur - Son Dakika
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