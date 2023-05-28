Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası Demirtaş'tan art arda paylaşımlar: Asla teslim olmak yok - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası Demirtaş'tan art arda paylaşımlar: Asla teslim olmak yok

28.05.2023 22:27

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Demirtaş, "Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti. Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı 2. tur seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

"BU OY ORANINA ULAŞMAK BİLE MUCİZE SAYILIR"

Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Demirtaş'ın açıklamaları söyle: "Oy vermek için sandığa giden, çok istese bile gidemeyen, oyları korumak için direnen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Devleti ele geçirmiş olan devasa bir operasyon gücüne karşı ilkeli, ahlaklı bir seçim çalışmasıyla bu oy oranına ulaşmak bile mucize sayılır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası Demirtaş'tan art arda paylaşımlar

"BÜYÜK BİR OPERASYON YAPILDI"

Aslında bir seçim değil, büyük bir operasyon yapıldı. Seçim süreci çok büyük eşitsizlikler, baskılar, inanılmaz yalanlar, iftiralar ve karalamalarla geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası Demirtaş'tan art arda paylaşımlar

"YENİLMEDİK"

Bunlara rağmen halk değişimi kesinlikle onayladı ama tüm süreç manipüle edildi. Yenilmedik. Yenilmediğimiz için de sakın kimse umutsuz olmasın. Asla teslim olmak yok. Mücadeleye devam, devam, devam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası Demirtaş'tan art arda paylaşımlar
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Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası Demirtaş'tan art arda paylaşımlar: Asla teslim olmak yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası Demirtaş'tan art arda paylaşımlar: Asla teslim olmak yok - Son Dakika
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