Cumhurbaşkanı Erdoğan, \'\'Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri\'\' törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri" törenine katıldı. Erdoğan ödüle layık görülen isimleri tek tek takdim etti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Kültür sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Kültür ve Sanat Törenleri vesilesi ile sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ödüle layık görülen sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.
Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi. Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır. Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik. İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı. Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık.
Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik. Yapay zeka karşısında en önemli gücümüz insanın kendini geliştirecek yolları açık tutmaktır. Hem teknolojiye hem kültür sanat alanına en büyük yatırımları yapıyoruz. Teknoparka hangi hissiyatla bakıyorsak binlerce yüreğin attığı konservatuvara da aynı şekilde yaklaşıyoruz. Buna rağmen ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz düzeyde değilse sebeplerini, ülkemize ideolojik maliyetini tartışmalıyız. Baskı ve tahakküm altında ideolojik kabileler ile bir an önce yüzleşmeliyiz.
Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği bilenin yapmadığı yapanın bilmediği bir tablo ile karşı karşıyayız. Dar kadrocu hizipçi anlayışın yerini daha özgürlükçü bir yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız. Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Herkes orada ne yaşandığını biliyor. 2024 zalimlerin hak ettiği cezayı gördüğü mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum."
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