Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde diplomasi trafiğine sahne olan kritik görüşmelere ev sahipliği yaptı. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.

FİDAN VE KALIN DA EŞLİK EDİYOR

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

ANA GÜNDEM: DOĞU AKDENİZ VE LİBYA

CNN TÜRK muhabiri Serdar Er'in aktardığı bilgilere göre, liderlerin gündeminde oldukça önemli başlıklar yer alıyor. Özellikle Libya'daki son durum ve Doğu Akdeniz'deki enerji ile güvenlik alanındaki iş birliği olanakları, görüşmelerin odak noktalarından biri oldu.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin tüm yönleriyle ele alındığı görüşmede, Suriye'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşı da değerlendirmeye alındı. Görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı beklenmezken, taraflardan yazılı bir açıklama yapılabileceği belirtildi.

DİPLOMATİK TRAFİK DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin çok taraflı diplomasi anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen bu temaslar, Ankara'nın Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Avrupa ile ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek nitelikte değerlendiriliyor. Görüşmelerin, önümüzdeki süreçte somut iş birliği adımlarına dönüşmesi bekleniyor.

İşte üç liderin buluşmasından kareler;