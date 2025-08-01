Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde diplomasi trafiğine sahne olan kritik görüşmelere ev sahipliği yaptı. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
CNN TÜRK muhabiri Serdar Er'in aktardığı bilgilere göre, liderlerin gündeminde oldukça önemli başlıklar yer alıyor. Özellikle Libya'daki son durum ve Doğu Akdeniz'deki enerji ile güvenlik alanındaki iş birliği olanakları, görüşmelerin odak noktalarından biri oldu.
İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin tüm yönleriyle ele alındığı görüşmede, Suriye'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşı da değerlendirmeye alındı. Görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı beklenmezken, taraflardan yazılı bir açıklama yapılabileceği belirtildi.
Türkiye'nin çok taraflı diplomasi anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen bu temaslar, Ankara'nın Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Avrupa ile ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek nitelikte değerlendiriliyor. Görüşmelerin, önümüzdeki süreçte somut iş birliği adımlarına dönüşmesi bekleniyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti - Son Dakika
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