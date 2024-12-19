Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin devrilmesini ardından hız verdiği diplomatik adımlarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşerek devam etti. Erdoğan'ın görüşmelerinde Suriye'nin istikrara kavuşması tüm bölgenin güvenliğine hizmet edeceğini belirtti.

19.12.2024 19:49  Güncelleme: 20:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş döndürücü bir diplomasi trafiğine imza atıyor. Beşar Esad rejiminin Suriye'de devrilmesinin ardından birçok dünya lideri ile görüşen Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı için bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de de temaslarına devam etti.

SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan diplomasiye hız verdi: Görüşmeler peş peşe gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 yıldır büyük bedeller ödediğini kaydettiği Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini belirtirken; Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, ülkenin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını belirtti.

İKİNCİ GÖRÜŞME PEZEŞKİYAN İLE

Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile oldu. Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtilirken; resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Erdoğan\'dan Mısır\'da çarpıcı Suriye mesajı
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Mesud Pezeşkiyan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Savunma, Suriye, Kahire, Enerji, Mısır, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • İshak Klein:
    Bu Arap teröristler yüzünden yeşil pasaporta bile vize şartı geliyor 2025’te!.. transkript olmayınca böyle oluyor:)) ah recep ah.. küçük recep, transkriptsiz recep 26 65 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EKREM İMAMOĞLU NA 2019 SECIMLERINDE SISI MI KAZANACAK BİNALİ MI KAZANACAK DIYORDU NEREDEN NEREYE SIMDI DOSTUM SISI OL.US HIC YABANCI GELMIYOR DOSTUM ESAD TAN ESETE 45 12 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    İstanbul secimlerinde sisi ye mi oy vereceksiniz diyordu. şimdi aziz kardeşim sisi diyor. gerçi bizede aziz milletim diyor. 43 8 Yanıtla
  • Sk 06:
    görüş konuş aylardır yıllardır hep hikaye ne çözdünüz Suriye gazze netanyahu gösterdi dünya 5 den büyük değilmiş 33 16 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Katil sisi kardeş sisi oldu akp genel başkanı maşallah dediği 40 gün yaşamıyor 36 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    sen önce türkiyeyi düzelt 30 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bizde burda asgari ücret bekliyoruz 24 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Asgari ücreti Haftaya Netleşecek 24.500TL Emekli Maaşı 17 500Olack 11 5 Yanıtla
  • Ela:
    mall abbas napıyor orda 0 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    mısır baskanı sisi yahudı degıl dımı tum frevaun kazı calısması altınlar yahudıler gorsel yuruyus duzenlemıstıya 0 1 Yanıtla
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