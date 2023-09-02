Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da konuştu: Bedava ev sözü verenler, hem sözlerini hem de şehirlerimizin yolunu unuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da yapılacak olan kentsel dönüşüm projelerinin toplu temel atma töreninde önemli mesajlar verdi. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." dedi.

"SÖZLERİNİ UNUTTULAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı. Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU "BEDAVA EV" VAADİNDE BULUNMUŞTU

14 Mayıs seçimlerinden önce Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu, 'Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.' vaadinde bulunmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"28 Mayıs seçimlerinde şahsımıza verdiği destek için Hatay halkına teşekkür ediyorum. Bize olan inançlarını tekrar gösterdiler. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca Hatay'ın da güvenine layık olmaya çalışacağız. Sizlere olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödeyeceğiz. Bir kez daha 6 Şubat depremlerinde ve onları takip eden artçı sarsıntılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

"85 MİLYONUN TAMAMINI KUCAKLAYANLARDAN OLDUK"

Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerin acılarını paylaşanlardan olduk. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk. Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler bu afetin büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı, tartışma götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde devletimizin tüm sıkıntılara rağmen yaraları sarma konusundaki iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir. Ekonomisi ne kadar iyi olursa olsun, böyle bir felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

"HATAY'DA 5 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN TEMELLERİNİ ATIYORUZ"

Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşma isteklerinin de farkındayız, bu talep ve beklentileri karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kısa süre önce Kahramanmaraş ve Adıyaman'da binlerce konutun temelini attık. Hatay'da 254 bin 195 konut zarar görmüştü. Şu anda Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. 5 bin bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzunçarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanın, Antakya Atatürk Caddesi'nde "Yerinde Dönüşüm" kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3 bin 500 bağımsız bölümün, Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz. Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz.

"HATAY HAVALİMANI'NIN PROJESİ TAMAMLANDI"

Yerinde dönüşüm projemize Hataylı kardeşlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz. Hatay Havalimanı'nın projesi tamamlandı. Kısa sürede yapımına başlıyoruz."