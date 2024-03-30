Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kaldı. Son 2 gününü İstanbul kampanyasına ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, propaganda yasaklarının başlamasıyla iftar programı kapsamında Ayasofya'ya geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada orucunu açtıktan sonra cemaatle birlikte akşam namazını Ayasofya'da kıldı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum ile saf tuttu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların yoğun ilgisi ile Ayasofya Camii'ne girdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İşte sosyal medyaya düşen görüntüler:
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, bakanlık olarak vazifelerinin seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi olduğunu söyledi. Yerlikaya, terörle mücadelenin yanı sıra teröristle de mücadele ettiklerini ve bölgenin birçok alanda büyük bir aşama kaydettiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'deki mitinglerini tamamlayarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek akşam namazını burada kıldı. Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara harçlık dağıttı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da eşlik etti.
YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre, Zonguldak'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin propaganda serbestliği saat 18.00 itibariyle sona erdi. Siyasi partilere ait afişler, araç giydirmeleri, flamalar ve parti bayrakları kaldırıldı. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, YSK'nın belirleyeceği bir tarihe kadar propaganda yapamayacak.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş'ın, ikametgahının Diyarbakır'da olması nedeniyle İstanbul'da oy kullanamayacağı bildirildi. İBB Eş Başkan adayı Beştaş, seçim güvenliği sebebiyle ikametgahının bulunduğu Diyarbakır'da da oy kullanamayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ve Düzköy ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, yağmura rağmen Filistin için gösteri düzenledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği önünde toplanan göstericiler, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek verdi. Eylemciler, Gazze'deki saldırıları soykırım olarak nitelendirerek acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu. Gösteri, BM Cenevre Ofisi önünde gerçekleştirildi.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin Toprak Günü'nün 48'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, İrlandalılar Filistin'e destek sözleri içeren şarkılar söyledi ve Filistinlilerin geleneksel halk oyunlarından Dabke oynandı. Filistin asıllı IPSC Başkan Yardımcısı Fatin Al Tamimi, Filistin Toprak Günü'nün önemine vurgu yaparak, Filistin'in sadece toprakları değil kimlikleri, onurları ve geçmişleri olduğunu belirtti. Toprak Günü, 1976'da İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koyması ve Filistin halkının bu gaspı protesto etmek için düzenlediği gösterilerle başlamıştır.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Uysal, mitingde yaptığı konuşmada, yarının milletin kendi kaderine hükmedeceği bir gün olduğunu belirtti. Ayrıca, DP İscehisar Belediye Başkan adayı Osman Çelebi de katılımcılara projelerini anlattı.
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