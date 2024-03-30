Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii\'nde

Özcan Kuvan:

Resmen şow yapıyorlar arkadaş dini siyasete alet etmeyin ya.

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serkan dursun: Dinini yaşıyor olmasın? Yaşamadığı hayatı veya yapmadığı bir iş mi? Günde 5 vakit namaz kılıyor ve zaman zaman evinde değilde herkese açık bir camide namaz kılıyor olması nasıl bir şov oluyor? İlginç bir düşünce yapısı. 38 74

Murat Yılmaz: Bu dindarların sorunudur. Kemalistler 100 yıldır Atatürk'ü alet ediyor. Biz hiç sorun etmiyoruz. 28 29