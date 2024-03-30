Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde

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Yoğun seçim döneminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, propaganda yasaklarının başlamasıyla birlikte iftar programı kapsamında Ayasofya'ya geçti. İftardan sonra Erdoğan akşam namazını İBB adayı Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde kıldı.

30.03.2024 20:41  Güncelleme: 21:02
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Türkiye'nin kilitlendiği yerel seçimlere artık saatler kaldı. Son 2 gününü İstanbul kampanyasına ayıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, propaganda yasaklarının başlamasıyla iftar programı kapsamında Ayasofya'ya geçti.

MURAT KURUM İLE NAMAZ KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada orucunu açtıktan sonra cemaatle birlikte akşam namazını Ayasofya'da kıldı. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum ile saf tuttu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşların yoğun ilgisi ile Ayasofya Camii'ne girdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte sosyal medyaya düşen görüntüler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii\'nde

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Recep Tayyip Erdoğan, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Özcan Kuvan: Resmen şow yapıyorlar arkadaş dini siyasete alet etmeyin ya. 179 77 Yanıtla serkan dursun: Dinini yaşıyor olmasın? Yaşamadığı hayatı veya yapmadığı bir iş mi? Günde 5 vakit namaz kılıyor ve zaman zaman evinde değilde herkese açık bir camide namaz kılıyor olması nasıl bir şov oluyor? İlginç bir düşünce yapısı. 38 74 Murat Yılmaz: Bu dindarların sorunudur. Kemalistler 100 yıldır Atatürk'ü alet ediyor. Biz hiç sorun etmiyoruz. 28 29 Aybüke: Yazık zihniyete bak ?????? 18 27
  • Ender Kervancıoğlu: Her zaman haberlerde "reklamı geç" diye bir seçenek olurdu, tıklardık. Bu kez yok :))) 73 31 Yanıtla
  • Emk: Hahh şimdi oldu 55 14 Yanıtla
  • fth srnl: reklam kokan hareketler 44 23 Yanıtla
  • levent deliceo: Şekil A da görüldüğü gibi her tuşa basılıyor. 53 9 Yanıtla
  • D Celik: Sasirdilar ne yapacaklar ini 39 17 Yanıtla Aybüke: Tabi rakı balık varken ramazan ayında camiye gitmiş namaz kılıyo ?????? reisimin hiç yapmadığı hareketler çok şaşırdık ?????? 17 29
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