Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz

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Memleketi Rize'de düzenlenen AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Erdoğan, "Bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. AK Parti böyle olamaz" ifadelerini kullandı.

05.01.2025 14:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Partililere sert eleştirilerde bulunan Erdoğan "Bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu Cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. AK Parti böyle olamaz" dedi.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Değerli yol arkadaşlarım sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Buradan, Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi muhabbet ile kucaklıyorum. Suyuna havasına vurgun olduğum, insanına aşık olduğum, baba yurdum Rize'de bizleri buluşturan rabbime hamt olsun. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun.

Hizmet aşkı ile bayrağı devralan kardeşlerime başarılar, nöbeti devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Candan vazgeçilir, Rize'den vazgeçilmez diyoruz. Siz kalbinizle ve desteğinizle bizimle oldukça kazanmadık mücadele bırakmayız. Karadeniz tükenir, Rize'nin davasına milletine Türkiye'sine olan sevdası tükenmez. Ülkeye hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz var. Dosta düşmana karşı yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da Karadeniz azmi ile çalışmaya devam edeceğiz.

Son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılı yapı taşları mahiyetindedir. Biz bunları söylerken birileri gibi palavra atmıyoruz, tartışmalı verilere dayanmıyoruz. Birileri gibi emperyalistlerin biçtiği rollere güvenmiyoruz. Biz bu millete canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminde gözünü kırpmadan ölüme yürüyen milyonları nasıl unutabiliriz. İstanbul'da indiğimiz Havalimanı etrafını, Külliye çevresini canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unuturuz. Tankların altına yatanları, Mermilerin üzerine yürüyüp her biri süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unuturuz. Onları unutursak kalbimiz taş kesilir. Biz ülkesinin kaderi ile kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. Cumhur ittifakı ne kadar üretken olursa Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması da o derece kolay gerçekleşir.

"HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE"

Hep birlikte tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Hiçbir riske girmeden hayatın alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak. Türkiye'nin en önemli sorun tatlı su solcusu tipinin her yeri işgal etmesidir. Bu tipler bizim aramıza da sızabiliyor. Bizde bu anlayışa sahip olanlara yer yoktur.

Hangi görevde olursanız olun vatandaşımız gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece genel başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor görünebilir ama bilin ki bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri burada haykırmam lazım, hepinizin bilmesi lazım.

"YENİ BİR DÖNEME KAPI AÇACAĞIZ"

Biz siyasetimizi yaparken kimseye değil hak olan davamıza hizmet etmeliyiz. Bunları herhangi bir çıkar beklentisi ile değil davamızın yüklediği mesuliyet bilinci ile yapmalıyız. Aksi halde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti, sivil toplum kuruluşu, belediye var ama AK Parti böyle olamaz. Milletin kaynaklarını terör örgütlerine aktarır, kimi çarçur eder, kimi etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyeri için kullanır. Bu millete ihanettir. Bizim siyaset mühendislikleri ile işimiz olamaz. Biz 80 yılda yapılandan 20 kat fazlasını 22 yıla sığdırmış bir iktidarız. Biz kurulduğu günden beri milletin umut kapısı olarak sandıktan birinci çıkmış bir AK Parti'yiz. Bizim ülkeye kazandıracak daha çok eserimiz var. Bunun için kongrelerimizi bir şahlanış zemini olarak görüyoruz.

Yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz partimizi yüzde 50 bandına çıkarmaktır. Ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri hatırlatmazsak kifayetsiz muhterisler gelir onların milyonda biri kıratında olmayan işleri büyük başarı diye millete yutturmaya çalışırlar. Milletin zihnine yalan yanlış, haddinden fazla büyütülmüş faaliyetleri sinsice işlerler. İstanbul, Ankara gibi şehirlerin hali ortadayken onları allayıp pullayıp parlatırlar. Milletimizin bu çirkin oyuna gelmemesi için önce yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Her konudaki başarılarımız ile heybemiz ağzına kadar dolu. Karşımızdakilerin yalanlarını birer birer rezil edeceğiz.

Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren projemiz Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz'e sınır olan Gürcistan arasında demiryolu ulaşımını sağlayacak. (Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı) Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin şehirlerimizi birbirine hızlı tren hattıyla bağlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz

Politika, AK Parti, 3-sayfa, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Sk 06:
    En büyük şikayet ettiğimiz sensin bitti akpmhppkk demleniyor yazıklar olsun 122 30 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    siz geldiniz müslümanlar şatafat ve kibirle yaşamayı öğrendi. velhasılıkelam iyi bir yönetici olamadınız. 97 15 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    İmam osurursa cemaat napar 78 15 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR YOLCU 61 9 Yanıtla
  • Bu Kim:
    reis partiyi yola sokmazsaniz gidişat kötü biz 2010lardaki akpyi özledik 46 22 Yanıtla
  • onur pari:
    Dünyanın en güçlü devletlerinden biri olmuşuz. Yarabbi şükür. 12 35 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Şikayetler yeni geliyorsa vay halimize :) 42 3 Yanıtla
  • res:
    Buradan büyün akpcilere sesleniyorum reisimiz doğru söylüyor kendimize çekiç düzen vermeliyiz 19 22 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    eee hepiniz oldunuz haramzade, dikiş tutmaz ama seçmenlerinizin kafası da pek çalışmıyo görmüyolar gerçekleri 32 6 Yanıtla
  • MUEsTAP:
    Yok yaw yenimi geldi aklına???????? 20 3 Yanıtla
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