Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur, girdikleri yol...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizin terör örgütleri ve marjinal yapıların yanı sıra siyaseti rant aracına çeviren hırsızlar, yolsuzlar, ilkesizler tarafından kullanılmasına da izin vermeyeceğimizi tekrar hatırlatıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Üniversiteli Gençler ile İftar Programı'nda bir araya geldi. Milletin evinde gençleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Soframızı bizimle paylaşan, coşkusuyla, enerjisiyle, ümidiyle bize güç ve ilham veren siz kıymetli öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tekrar tebrik ediyorum. Rabbim bu mukaddes ayda tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları katında inşallah kabul buyursun diyorum. Kitabullah'ta bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecenizi ve Pazar günü müşerref olacağımız Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında istiklal ve istikbalimizin teminatı, yarınlarımızın mimarı tüm gençlerimize bütün evlatlarımıza selamlarımı, sevgilerimi, en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Kalbi bu ülke için atan, ümidini bu millete bağlayan, tarihine, kimliğine, kültürüne, inanç ve değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim böylesi gençlerin yokluğunu bu millete hiçbir zaman yaşatmasın" dedi.

"Bu gençliğin neşvü nema bulması serpilmesi güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz"

Bilgisini erdemiyle taçlandıran gençlerin iyi yetişmesi, nitelikli bir eğitim alması, ailesine, milletine ve dünyaya faydalı işler yapmasının en büyük muratları olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstat Necip Fazıl'ın şu tavsiyelerini şahsen gençlerimiz için çok kıymetli buluyor, burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerden, özellikle ülkemizin tüm gençlerinin bu tavsiyelere kulak vermesini bugün özellikle rica ediyorum. Bakın merhum üstadımız ne diyor; 'Siyasette idarede edebiyatta fikirde sahte kahramanlarla gerçekleri ayırmasını bil. Bunların gerçeklerini sana unutturmak ve sahtelerini de yutturmak için yalancı ilim imaline kadar gidildiğini kesret. Kendini en merhametsiz nefs muhasebelerine tabi kıl. Zaaflarınla kuvvetlerini iyi hesap et. Aşk vecd heyecan seciyesi, hamle, teşebbüs, taarruz psikolojisi, ev sahipliği tavrı ve hakimiyet edası. Anadolu genci sen ol artık.' İşte bizim idealimizdeki gençlik üstadın bu cümlelerinde vücut bulan gençliktir. Sahte ile hakikiyi ayırt edecek feraseti haiz bilgisiyle bilinciyle birikimiyle ufku ve vicdanıyla zamana yön veren her şart altında kendisi olmayı başarabilen özgüven sahibi bir gençliktir. Kim var denildiğinde sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım diyen benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla yaşayan cesur bir gençliktir. Bu gençlik sokakları ateşe veren yakıp yıkan affedersiniz ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan bir gençliktir. Bu gençliğin neşvü nema bulması serpilmesi güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin evlatlarının bilgiyle donanmasını ve köklerinden kopmamasını sağlamak için büyük çaba harcandığını belirtti. Erdoğan, yükseköğretim kurumları ve üniversite öğrencileri için yurt, burs ve kredi hizmetlerinin sürekli geliştirildiğini ifade etti. Üniversitelerin akademik kadrosundan barınma hizmetlerine kadar her alanda çağın ihtiyaçlarına uygun iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Erdoğan, "Anaokulundan üniversiteye bu ülkenin evlatlarının bilgiyle donanması ruh köklerinden kopmaması kim olduğunu unutmaması taşıdığı potansiyelin farkına varması için çaba harcıyoruz. Bilhassa yüksek öğrenim kurumlarımızı ve üniversite öğrencilerimizi daha geniş imkanlarla buluşturmak için yurt, burs ve kredi hizmetlerimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Akademik kadrosundan barınmaya teknolojik altyapısından müfredat içeriğine kadar her alanda üniversitelerimizi ve öğrencilerimizi çağın imkanlarıyla buluşturma noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de yüksek öğretime ayrılan bütçenin 2,5 milyar lira olduğunu, bugün ise bu bütçenin 488 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite sayısının 76'dan 208'e çıkarıldığını, yurt sayısının ise 862'ye ulaşarak 992 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Üniversite öğrencilerimize yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde 5 öğrenci yurdumuz var. 2002'de lisans öğrencilerine 45, yüksek lisans öğrencilerine 90, doktora öğrencilerine ise 135 lira seviyesinde kredi ve burs desteği veriliyordu. Şimdi ise lisansta 3 bin, yüksek lisansta 6 bin, doktora düzeyinde eğitim alan kardeşlerimize ise 9 bin lira tutarında burs ve kredi veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtta kalan öğrencilerimize sunulan aylık yemek desteği 2002 yılında 11 liraydı. Bugün itibariyle bu miktarı 6 bin liraya çıkardık. Yurtlarımızda konaklayan öğrencilerimizi kültürel, sosyal, akademik ve sportif faaliyetlerle destekliyoruz. Gençlik merkezlerimizin sayısı, dikkat buyurunuz, sadece 9'du. Bugün tam 533 gençlik merkezimiz var. Spor salonlarımızda, atletizm pistlerimizde, futbol sahalarımızda, yeni ve tam olimpik yüzme havuzlarımızda 81 ilimizin tamamındaki gençlerimize hizmet veriyoruz. Bilim ve teknoloji merkezlerimizle, kütüphanelerimizle, spor tesislerimizle, diğer tüm imkanlarımızla, gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik yatırımlarımızı, hizmetlerimizi, eserlerimizi inşallah daha da arttıracağız" ifadelerini kullandı.

"Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin gençlerde olduğunu, gençlerin bu millete hizmet davasını omuzlayacağını ve Türkiye'yi daha iyi seviyelere taşıyacaklarını belirterek, "Şunu açık ve net ifade etmekte fayda görüyorum. Bizler artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Bu milletin umudu sizlersiniz. Her biriniz hem bizim hem ailelerinizin hem de 85 milyonun istikbalisiniz. Millete hizmet davasını inşallah sizler omuzlayacaksınız. Türkiye'yi çok daha iyi seviyelere sizler getireceksiniz. Türkiye 100 yılının güven ve huzur veren ikliminde sizler yaşayacaksınız. Adını duyunca mazlumların gözünün parladığı Türkiye'yi inşallah sizler inşa edeceksiniz. Şunu lütfen bir an olsun unutmayınız. Şahsımın ve dava arkadaşlarımın darı dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlerimize güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda yapılanların ülkenin geleceği için gerçekleştirildiğini belirtti. "Ülkemizin ayağına vurulan prangaları bunun için parçaladık" diyen Cumhurbaşkanı, terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Son 23 yılda ne yaptıysak sadece bu gayeyle yaptık. Nice saldırıyı bunun için püskürttük. Nice oyunu bunun için bozduk. Nice zorluğun üstesinden bunun için geldik. Ülkemizin ayağına vurulan prangaları bunun için parçaladık. Kardeşliğimizi bunun için güçlendirdik. Bunun için yücelttik. Demokrasimizin standartlarını bunun için yükselttik. Milli iradenin üzerindeki vesayet gölgesini bunun için kaldırdık. Türkiye'yi bölgesinde ve tüm dünyada parmakla gösterilen seviyelere işte bunun için getirdik. Terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi işte bunun için verdik ve veriyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimize işte bunun için ulaşmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Farklılıkları kaşıdılar. Gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler"

Gençlere yönelik uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yakın tarihinde büyük acılar yaşandığını ve kirli senaryolarla birçok gencin hayatının karartıldığını söyledi. "Kardeşi kardeşe kırdırmak için oyunlar oynadılar" diyen Cumhurbaşkanı, toplumsal huzuru bozan bu unsurlara karşı gençlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim. Bakınız bu ülke yakın tarihinde gerçekten çok büyük acılar yaşadı. Kirli senaryolarla nice evladımız henüz hayatının baharındayken bizden kopartıldı. Aynı apartmanda yaşayan, aynı üniversitede okuyan, aynı sırayı paylaşan, aynı mahallede büyüyen gençlerimizi birbirine düşman ettiler. Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi, çok kalleş oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körüklediler. Gerilimi tırmandırdılar. Öfkeyi büyüttüler. Farklılıkları kaşıdılar. Gençlerin arasına nifak ve nefret tohumları serptiler. Sadece gençlerimizin değil milletimizin geleceğini de kararttılar. Anaların, babaların yüreklerinde sızısı işitilmeyen büyük yaralar açtılar. Sırf çıkarlarını korumak, menfaatlerini sürdürmek, paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini fidan gibi delikanlılarını bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler" şeklinde konuştu.

"Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, komşuyuz, birbirimizin kader ortağıyız"

85 milyonluk Türkiye'nin tek bir aile olduğunu, farklılıkların ötesinde birleşerek sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, komşuyuz, birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim birbirimizden başka sığınacak kapımız yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Nefreti, husumeti ve öfkeyi değil, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Sabırla, sağduyuyla, aklıselimle, soğukkanlılıkla hareket etmemiz gereken gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz, kışkırtmalara prim vermeyeceğiz, öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara asla girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız" ifadelerini kullandı. .

"Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız"

"Hakkını yedikleri yüz binlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekarların, alçak senaryolarının parçası, figüranı, piyonu asla olmayacağız" diyen Erdoğan, "Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız. Demokrasimize yönelik saldırıları yine meşru zeminde kalarak bertaraf edeceğiz. Bakın biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık. Bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı özellikle rica ediyorum. Sizi kendi bataklıklarına, kendi karanlık dünyalarına, kendi çirkefliklerine çekmek isteyen ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istirham ediyorum. Gözü kendi çıkarlarından, şaibeyle geldikleri koltuklarından başka hiçbir şey görmeyen kifayetsizleri, kendi siyasi kariyerlerine başka hiçbir şeyi umursamayan muhterisleri Adem'e mahkum etmenizi bekliyorum" diye konuştu.

Gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şu gerçeğin özellikle son günlerde sorumsuzca davrananlar tarafından çok iyi bilinmesini istiyorum. Türkiye olarak dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahibiz. İnsan hak ve özgürlüklerinin en kapsamlı şekilde tatbik edildiği, en etkin kullanıldığı ülkelerden biriyiz. Ülkemizde sergilenen vandallıkların, sarf edilen hakaret cümlelerinin binde biri Batı ülkelerinde yapılsa görün müsebbiplerinin başına neler gelir. Hele hele polise, yargı mensuplarına, ülkenin yöneticilerine alçakça saldırılarda bulunanların anında defterini dürer bir daha da gün yüzü göremezler. Birileri demokrasi derken, hırsızların, sahtekarların, çetelerin, marjinal yapıların sandığın arkasına saklanarak belediyeleri ve kamu kaynaklarını pervasızca sömürmelerine kast ediyorsa kusura bakmasınlar. Bizim böyle bir demokrasi anlayışımız yoktur" açıklamasını yaptı.

"Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özgürlük derken sokakları, tarihi camilerimizin avlularını, ecdadın mezar taşlarını yakıp yıkmayı, ibadethanelerimizde alkol almayı kast ediyorsa biz hiçbir şartla orada olmayız, olamayız. Ben dilediğime şiddet uygularım, bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotof kokteyliyle, baltayla saldırırım, kimse de bana karışamaz diyorlarsa biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız. Bugüne kadar kimsenin bize demokrasi dersi vermesine, insan hakları ve özgürlükler gibi kavramlar üzerinden milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Herkesi sınırlarını bilmeye, ölçüyü korumaya, hak arama ile hakaret ve vandallık arasındaki çizgiyi geçmemeye davet ediyorum. Aksini yapmakta ve söylemekte ısrar edenler sadece kendilerine değil bu ülkeye ve millete de en büyük kötülüğü yapmış olacaklardır. Milletimiz siyasi destek için huzuruna gelenlere omuz verip düzeltmeyi bildiği gibi yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi de gayet iyi bilir."

Sokaklarda terör estirenlerin bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil olmadığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizin terör örgütleri ve marjinal yapıların yanı sıra siyaseti rant aracına çeviren hırsızlar, yolsuzlar, ilkesizler tarafından kullanılmasına da izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum" dedi. - ANKARA