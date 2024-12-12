Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıç - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıç

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bir takım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk.

12.12.2024 01:07  Güncelleme: 01:09
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bir takım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk. Ülkelerin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik ilkesel tutumumuzun bir sembolü olarak Afrika'nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ve Etiyopya'nın Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bundan yaklaşık 8 ay önce başlatılan, 'Ankara Süreci'nde önemli bir aşamaya geldiklerini belirterek, "Böylece bir takım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk. Ülkelerin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik ilkesel tutumumuzun bir sembolü olarak Afrika'nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimizdir. Mayıs ayından itibaren tarafların rızasıyla Dışişleri Bakanlarımız iki defa Ankara'da bir kerede Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Türk Evi'nde bir araya geldiler. Yüz yüze yapılan bu toplantıların yanı sıra birçok kez de telefon irtibatımız oldu. Tüm bu süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatli dinledik. Her iki ülkenin değerli katkılarıyla da bugün mutabık kaldığımız ortak bildiri metnini ortaya çıkardık. Bu ortak bildiri geçmişe değil, geleceğe odaklanmakta bizim için çok önem taşıyan bu iki dost ülkenin bundan sonra inşa edecekleri ilkeleri kayda geçirmektedir" ifadelerini kullandı.

'BÖLGE İNSANI ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELME BİLGELİĞİNİ HEP GÖSTERMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük özveriyle bu tarihi uzlaşıya vardıkları ve yapıcı tutumlarından dolayı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i tebrik ettiğini ifade etti. Erdoğan, "Somali ve Etiyopya'nın bulunduğu bölge geçmişte birçok haksızlığa uğramasına ve ciddi çatışmalara sahne olmasına rağmen tarihte parlak dönemler yaşamış ve insanlığa önemli katkılar yapmış bir coğrafyadır. Bölge insanı zorlukların üstesinden gelme bilgeliğini hep göstermiştir. Biraz önce mutabık kalınan ortak bildirinin önümüzdeki dönemde karşılıklı saygı temelinde bölgede iş birliği, ekonomik kalkınma ve refah için sağlam temel oluşturacağına inanıyorum. Bu aynı zamanda devlet adamlarının gelecek nesillere karşı görev ve sorumluluğudur. Burada ilan ettiğimiz uzlaşı böylesi bir vizyonun ürünüdür. Bundan sonra atacağımız adımları birlikte kararlaştırıp bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraberce hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud ve Ahmed'in konuşmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

"Tabii burada bugün yaptığımız görüşmeyle birlikte özellikle Etiyopya'nın denize açılma talepleri, istekleri doğrultusunda inşallah bugünkü yaptığımız ilk toplantıdan sonra bunun devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmud kardeşimin de gereken ilgi alakayla desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhakkak inşallah alacağız ve bunun adımlarını da beraber inşallah atacağız diye düşünüyorum."

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya, Somali, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıç - Son Dakika

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