Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Terörsüz Türkiye kavşağını geçip huzurlu ve müreffeh bir Türkiye\'yi emanet edeceğiz\'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi bulunmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 19?Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan Erdoğan, 19?Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 81 ildeki bütün gençlere selamlarını iletti.

'TÜRKİYE?YÜZYILI'NIN MİHMANDARI OLAN SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ'

Farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan milli?sporcuların yanı sıra bilimde, sanatta, sivil toplumda ve teknolojide önemli başarıları imza atan Türkiye temsilcisi gençler ile beraber olduğunu belirten Erdoğan, "Evvela elde ettiğiniz başarılardan ötürü sizleri can-ı?gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın inşallah daim olmasını diliyorum. Ülkemize yaşattığınız sevinçler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri yetiştiren anne-babalarınıza, hoca ve eğitmenlerinize buradan ayrıca şükranlarımı iletiyorum; hepsine sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Siz kıymetli arkadaşlarımın nezdinde, yarınlarımızın mimarı, geleceğimizin teminatı, Türkiye Yüzyılı'nın mihmandarı olan tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

'19?MAYIS'IN ATEŞİNİ TAŞIYAN SİZLER, İSTİKBALİMİZİN KİLİT TAŞLARISINIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere Türkiye'nin yüz akı olduklarını ve milletin güven kaynakları olduğunu söyleyerek, "Her biriniz bu toprakların medar-ı?iftiharı, istikbalimizin kilit taşlarısınız. Rabbim yolunuzu da bahtınızı da zihninizi de açık eylesin. Değerli kardeşlerim, şanla ve şerefle yazdığımız, basiret ve ferasetle süslediğimiz, şefkat ve merhametle son şeklini verdiğimiz tarihimiz nice zorluklarla doludur. Malazgirt önlerinden İstanbul'un fethine, Çanakkale sırtlarından Milli?Mücadele'ye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15?Temmuz'a kadar zafer ve diriliş destanımız her seferinde yeniden kaleme alınmıştır. Bu destanlarda en büyük pay, hiç şüphesiz milletimizin bağrında yetişen gençlerimizin olmuştur. İşte 19?Mayıs?1919 bunun en güzel örneklerinden biridir. Bundan tam 106?sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, emperyal güçleri hezimete uğrattığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz; bugün dünyanın gıptayla baktığı bir zafere giden yolun ilk adımını attık" ifadelerini kullandı.

'19?MAYIS'TAN BUGÜNE GENÇLERİMİZİN FEDAKARLIĞIYLA HER ALANDA ZAFERDEN ZAFERE KOŞUYORUZ'

Erdoğan, 19?Mayıs?1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına yayıldığını belirterek, "Sonuçta, milletimizle birlikte sizin gibi gençlerimizin fedakarlıklarıyla bezeli mücadelesi sayesinde muhteşem bir zaferle taçlandı. Sevgili genç kardeşlerim, şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara sari yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KAVŞAĞINI GEÇİP HUZURLU VE MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'Yİ EMANET EDECEĞİZ'

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefine varıncaya kadar bu yolculuğun bitmeyeceğini belirterek, "Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi bulunmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Külliyemizi teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle istiklal ve istikbalimiz için, şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması adına hayasız akınlara karşı göğüslerini siper eden tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yiğitler yurdunun bin nefesli göğsüne canlarıyla, kanlarıyla hayat veren tüm gazilerimizi de minnetle, şükranla yad ediyorum" dedi. Erdoğan, açıklamasının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının, Kurtuluş Savaşı'nın bütün neferlerini saygıyla anarak, tüm gençlerin 19?Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha tebrik etti.