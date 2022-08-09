Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen devlet ve hükümet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan, Mersin'deki temaslarının ardından helikopterle Konya'ya geldi.

Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni için kentte bulunan devlet ve hükümet başkanları ve diğer yetkililerle akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türki Al Faysal Al Suud, Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Joaan bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.