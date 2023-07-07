Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yle görüşüyor

07.07.2023 22:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi kabul etti. İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin basın açıklaması yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

MASADA 3 KONU VAR

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER

İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı. İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

HALUK BAYRAKTAR KARŞILADI

Zelenski'yi İstanbul'a inişinde BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar karşıladı. Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, "Sayın Başkan Zelensky, dost ülke Türkiye'ye hoş geldiniz. Ukrayna için adil bir barış ve kalıcı bir çözüm adına verdiğiniz dünyaya örnek olan mücadelenizi yürekten destekliyorum." dedi.

Kaynak: DHA
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