Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş Kongresi'nde konuştu: (2)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak, terör sorununu kaynağında çözme irademiz, hiç olmadığı kadar güçlüdür. Bu hedefe ulaşmak için cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Millete efendilik taslamaya değil, hizmetkarlık yapmaya talip olduklarını belirten Erdoğan, Allah ömür verdikçe millete hizmet yolundan ayrılmayacaklarını söyledi.

Her kim millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanları küçümsüyorsa kendilerinden olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Her kim, bu milleti kökeni, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum, bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç, 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' diyor. Unutmayınız siyasetteki yarış da sandıkta oyunuz azalınca değil, mücadele ettiklerinizin karakterine bürününce kaybedilir. AK Parti olarak biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şayet içimizde rotasını yitirenler, istikametini şaşıranlar varsa onları behemehal hak yola, davamızın dairesi içine, medeniyet mücadelemizin saflarına çekerek yeniden kazanacak, yeniden kucaklayacağız."

Erdoğan, siyaseti "gönüllere girme seferberliği" olarak tanımlayarak "Siyasette başarının yolu, insan kaybetmekten değil, insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Öteleyerek değil, saflarımıza katarak güçleneceğiz. Kaybedecek tek bir insanımız, tek bir vatandaşımız, tek bir arkadaşımız yoktur." diye konuştu.

Hedefin, 85 milyon vatandaşın hepsinin gönlüne girmek olduğunu, işe önce yakın çevreden, kendi kadrolarından başlayacaklarını belirten Erdoğan, 12 Ekim'de başlattıkları ilçe kongrelerini hemen hemen tamamladıklarını, 8'inci Olağan İl Kongrelerine ise Kahramanmaraş'ta "bismillah" dediklerini söyledi.

"Umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz"

Kongrelerin, işte bu seferberliğin, bu hayırda yarışın işaret fişekleri haline getirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "AK Parti'yi yüzde 50 bandının üstünde tutacak yeni bir siyaset anlayışını, yeni bir vizyonu, yeni bir siyasi programı, yeni bir heyecanı, ancak bu şekilde tesis edebiliriz. Velhasıl hem inşa hem ihya yöntemiyle AK Parti'yi, tıpkı son 22 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız." dedi.

Son dönemde dünyada ve Türkiye'nin bölgesinde yaşanan olaylara dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

"Kuzeyi ve güneyiyle bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini biliyorsunuz. Bakınız Türkiye, geçmişte, soğuk savaş politikalarının bir uzantısı olarak, küresel güç rekabetinin laboratuvarı olarak görüldü. Ülkemiz üzerinde, farklı zamanlarda çok sayıda toplumsal ve siyasal mühendislik projesi denendi. Aynı mahallede yaşayan, aynı sokağı paylaşan, aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan insanlarımızın arasına nefret tohumları saçtılar. Kardeşi kardeşe kırdırmak için nice kirli senaryoları devreye aldılar. Ne yazık ki bu alçak provaların yapıldığı yerlerden biri de Maraş'tı. AK Parti'nin en büyük başarılarından biri, uzunca bir süre ülkemizin iç cephesini sarsan işte bu sinsi senaryoyu yırtıp atmasıdır. Kardeşlik siyasetimizle 85 milyonun tamamını kucakladık. Mezhep, meşrep, köken farklılıklarımızı ayrışma unsuru değil, milletimizin zenginlik kaynağı olarak telakki ettik. Artık herkes biliyor ki, Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Türkiye artık, 'hadi çocuklar günü geldi' deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak, siyaseti, ekonomisi, sosyal düzeni dizayn edilecek, istikameti belirlenecek bir ülke değildir. Türkiye artık, terör ve şiddet sopasıyla kolayca hizaya sokulacak bir ülke de değildir."

Türkiye Yüzyılı "kardeşliğin yüzyılı" olacak

Gelinen seviye itibarıyla milletin arasındaki ünsiyeti, kardeşliği ve muhabbeti bozmaya, kimsenin gücünün yetmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız." dedi.

Daha önce grup toplantısında "Vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz bir. Biz birlikte Türkiye'yiz." dediğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda 'kardeşliğin yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı, huzurun, güvenliğin, özgürlüğün de yüzyılı olacak. Cumhur İttifakı olarak, terör sorununu kaynağında çözme irademiz, hiç olmadığı kadar güçlüdür. Bu hedefe ulaşmak için cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Biz, her zaman şunu söylüyoruz, söz konusu Türkiye'nin ve milletimizin ali menfaatleri ise biz meseleye dar bir pencereden bakamayız. Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terör tehdidinin tamamen sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız. Son 40 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin gelecek vizyonlarına ayak bağı olan terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Gerek bölgemizdeki kritik gelişmeler gerek küresel sistemde başlayan sarsıntılar gerekse iç siyasetimiz bunun için oldukça elverişlidir. Umutlarımızı kıran sorunlar ve sorumsuzluklar yok mu? Elbette var. Ama hiçbir şey, Türk milletinin ebedi kardeşliğinden büyük değildir. İnşallah 85 milyon gönül gönüle vererek hedeflerimize ulaşacağız. Biz daima şuna inandık, niyet hayır olursa, biiznillah akıbet de hayır olur. Rabb'im işlerimizi hayra, huzura ve felaha tebdil eylesin diyorum."

"Güncel değerle toplam 507,5 milyar liralık yatırım yaptık"

AK Parti'nin icraatlarıyla konuşan bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Erdoğan, bugüne kadar şehirlere kazandırdıkları eserlerle konuştuklarını söyledi.

Erdoğan, son 22 yılda Kahramanmaraş'a yaptıkları hizmetlere de değinerek şehre güncel değerle toplam 507,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktardı.

Adalette 5,2 milyar, eğitimde 40 milyar, gençlik ve sporda 2 milyar, sosyal yardımlarda 17 milyar, sağlıkta 7 milyar, çevre ve şehircilikte 148 milyar lira tutarında hizmeti şehre kazandırdıklarını belirten Erdoğan, ayrıca 164 milyar lira tutarındaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Ulaştırmada 77 milyar, tarım ve ormanda 69,5 milyar, sanayi ve teknolojide 2,2 milyar liralık yatırımın yanı sıra 19,6 milyar lira da yatırımlara destek sağladıklarını ifade eden Erdoğan, enerjide 112,5 milyar, kültür ve turizmde 1,6 milyar, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 6 milyar lira değerinde proje, destek ve eseri Kahramanmaraşlıların emrine verdiklerini söyledi.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesini faaliyete geçirdiklerini anımsatarak şehre, 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve 300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesini kazandırdıklarını, 600 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesinin yapımına devam ettiklerini aktardı.

"Pek çok eseri, hizmeti Maraş halkının istifadesine sunduk"

Kahramanmaraş- Göksun yolunu hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

Erdoğan, Andırın-Göksun yolu, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolu, Kahramanmaraş- Çağlayancerit il yolundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Havalimanımıza yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını inşa ettik. 454 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kısık Barajı'nın inşaatına başlıyoruz. Toplamda 12 milyar liraya mal olacak bu projeyle, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Türkoğlu'na yıllık 31 milyon metreküp içme suyu sağlayacak, 26 bin dekar tarım alanını sulayacak, çiftçilerimize yıllık 221 milyon liralık gelir artışı sağlayacak, 3 bin kişiye ise istihdam oluşturacağız. Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı ile ildeki işletmelerin durumlarına göre 200 bin lira ile 750 bin lira arasında destek verdik. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında 13 bin 142 işletmeye 6,2 milyar lira destek ödemesi yaptık. Daha bunun gibi saymaya kalksak saatlerimizi alacak pek çok yatırımı, teşviki, eseri, hizmeti Maraş halkının istifadesine sunduk."

Bugüne kadar AK Parti teşkilatlarına emek verenleri şükranla yad eden Erdoğan, kongrede hizmet nöbetini devredenlere teşekkür etti, görevlerine devam eden veya yeni görev alanlara başarılar diledi.

Erdoğan, kongrelerin Kahramanmaraş, AK Parti, millet ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Kongreden notlar

Merkez Spor Kompleksi'ndeki kongreye, Kahramanmaraş'ın çeşitli ilçelerinden gelen partililer katıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, "Elif gibi yanında Ahir Dağı gibi arkandayız", "AK Kadınız, Eşiz, Anneyiz. Hepimiz Senem Ayşe'yiz" ve "Recep Tayyip Erdoğan demek Özgür Filistin demektir" pankartları asıldı.

Kongrede, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci de birer konuşma yaptı.

Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve genel başkan yardımcıları ile milletvekilleri de katıldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 Şubat depremlerinde yıkılan okullardaki sıralardan yapılan çerçeve üzerinde Arapça "Hilye-i Şerif" duası hediye edildi.

(Bitti)