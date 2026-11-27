Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2002 yılında 62 projeyle yürütülen savunma sanayii faaliyetlerimiz, bugün bin 500'e yaklaşan proje sayısına ulaşmıştır. Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 83'e yükselmiştir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı'nın Sayıştay raporları görüşüldü.

"2027 yılı için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğimize 27 milyar 547 milyon lira kaynak tahsis edilmesi öngörülmektedir"

Komisyonda sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 2025 yılı kesin hesap giderinin 15 milyar 809 milyon lira olduğunu ifade ederek, "2025 yılı bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde barışı destekleme faaliyetleri çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumlarımıza toplamda 13 milyar 243 milyon lira aktarılmıştır. Ayrıca 2025 yılında Cumhurbaşkanlığına bağlı ofislere hazine yardımı olarak 1 milyar 424 milyon lira, acil destek giderleri kapsamında ise 681 milyon lira harcama yapılmıştır. 2027 yılı için Genel Sekreterliğimize 27 milyar 547 milyon lira kaynak tahsis edilmesi öngörülmektedir. Bu ödeneğin yüzde 41'i barışı destekleme faaliyetlerine, acil destek giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisi'ne hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Kalan ödeneğin büyük bölümü ise vatandaşlarımıza bedelsiz sunulan kamusal hizmetlerin devamını sağlamak üzere kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği temsilcilerini ve davetli ülkelerin liderlerini Ankara'da ağırladıklarını hatırlatan Yılmaz, "Liderlere, eşlerine ve heyetlerine tahsis edilen araçları, kamu kurumlarımız koordinasyonunda oluşturduğumuz ortak havuzdan karşılayarak, ilave araç kiralamasına ihtiyaç duymadan ulaşım hizmetlerini sağladık" diye konuştu.

"Türk girişimlerinin uluslararası yatırımcılarla buluşturulmasına yönelik faaliyetler sürdürülmektedir"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin desteklediği projeler kapsamında 2025 yılı başından bu yana toplam değeri 8,66 milyar dolar olan 73 yatırımın faaliyete geçtiğini, 20 bini aşkın kişiye ise istihdam sağlandığını aktaran Yılmaz, "Bu yatırımların yüzde 65'i yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleşmiştir. Yatırımcıların kamu işlemlerini tek noktadan yürütebilmesi için Tek Durak Ofis, 2026 yılında İstanbul Finans Merkezi'nde hizmete açılmıştır. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, tedarik zincirleri ve nitelikli istihdam odaklı yatırımların artırılmasına yönelik 61 eylem yürütülmektedir. Türk girişimlerinin uluslararası yatırımcılarla buluşturulmasına yönelik faaliyetler sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

"2003 yılından bugüne yaklaşık 296,1 milyar dolar yatırım çektik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 1973-2002 döneminde 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekebilen Türkiye'nin 2003 yılından bugüne kadar yaklaşık 296,1 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda önemli bir ivme yakaladığının altını çizerek, "Küresel UDY akımlarından aldığımız ortalama payı ise 2002 öncesindeki yüzde 0,2 seviyesinden yüzde 1'e yaklaşan seviyelere yükselttik. Katılım finans ve finansal teknolojiler alanında da 2027-2030 Katılım Finans Strateji Belgesi ile Milli Fintek Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"2027 yılında 13'üncü Kalkınma Planı'nın hazırlıklarına da başlanması hedeflenmektedir"

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın uzun vadeli kalkınma perspektifi ile yıllık programlar ve bütçe tercihleri arasındaki bütünlüğü sağlayan çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Yılmaz, "2053 vizyonumuz doğrultusunda hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı'nın uygulanması, Başkanlığımızın temel sorumlulukları arasındadır. Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, kamu yatırımları ve bütçe hazırlıklarını planın öncelikleriyle uyum içinde yürüterek uzun vadeli hedeflerimizi uygulamaya taşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın eşgüdümünde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın hazırlanıp 6 Eylül tarihinde yayımlanması ile bütçe süreci başlamıştır. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı da ilgili kurumlarımızın katkılarıyla hazırlanmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla 27 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 2027 yılında 13'üncü Kalkınma Planı'nın hazırlıklarına da başlanması hedeflenmektedir. 2026 yılı kamu yatırım programında toplam tutarı 14 trilyon lira olan 3 bin 857 proje yer almış, başlangıç ödeneği 1,9 trilyon lira olarak belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinin 2002 yılında 8,5 yıl düzeyinde iken, yatırım ödeneklerinde sağlanan artış ile proje portföyünün rasyonelleştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde 2026 yılında 3,4 yıla indirildiğini de sözlerine ekledi.

"OECD Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu'nun 2027 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır"

Avrupa Birliği'ne katılım süreci kapsamında hazırlanan Ekonomik Reform Programı'nın 15 Ocak tarihinde Avrupa Komisyonuna iletildiğini hatırlatan Yılmaz, "Orta Vadeli Program'la uyumlu hazırlanan bu belge, ekonomik uyum ve yapısal reform ihtiyaçlarına yönelik politika ve tedbirlerimizi içermektedir. 2027-2029 dönemini kapsayacak yeni Program'ın hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte, OECD Türkiye Ekonomik Görünüm Raporu'nun da 2027 yılında sonuçlandırılması planlanmaktadır. 2021 yılında merkezi yönetimde uygulamaya başladığımız performans esaslı program bütçe sistemini, genel yönetim kapsamındaki diğer idarelere yaygınlaştırıyoruz. 2026 yılında mahalli idarelerin tamamı ile Türkiye İş Kurumunun bütçeleri program bütçe yaklaşımıyla hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 4 milyar 788 milyon lira olduğunu söyleyen Yılmaz, 2027 yılında Başkanlık bütçesi için 547 milyar 467 milyon lira ödenek öngörüldüğünü, bu tutarın yüzde 99'u olan 541 milyar 642 milyon lirasının yedek ödenek için ayrıldığını da kaydetti. İletişim Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 6 milyar 888 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, 2027 yılında İletişim Başkanlığının bütçesi için 10 milyar 79 milyon lira ödenek öngörüldüğünü belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 129 milyar 701 milyon lira olduğunu dile getiren Yılmaz, 2027 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi için 229 milyar 65 milyon lira ödenek öngörüldüğünü açıkladı.

"Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 83'e yükselmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kendi kararlarını uygulayabilen, güvenliğini milli imkanlarıyla sağlayan ve savunma teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımız bu sürecin koordinasyonunu yürütmektedir. 2002 yılında 62 projeyle yürütülen savunma sanayii faaliyetlerimiz, bugün bin 500'e yaklaşan proje sayısına ulaşmıştır. Aynı dönemde yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacmi, 150 milyar doların üzerine çıkmıştır. Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 83'e yükselmiştir. Sektörümüz, 4 bin 100'ün üzerinde firma ve 130 bini aşkın çalışanıyla yüksek teknolojiye dayalı üretimin ve nitelikli istihdamın önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosu, 2002 yılındaki 1,1 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 25 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı olmuştur"

Yılmaz, 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında 10 milyar dolara yükseldiğine vurgu yaparak, "Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı olmuştur. Yerli kara araçlarımız, deniz platformlarımız, mühimmatlarımız ve insansız sistemlerimiz 185'ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir" diye konuştu.

"Çelik Kubbe, yürüttüğümüz en stratejik projelerden biridir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2026 yılında stratejik platformların seri üretime geçişini ve envantere katılımını hızlandırmaya yönelik çalışmaların öne çıktığını kaydederek, "Çelik Kubbe, bu doğrultuda yürüttüğümüz en stratejik projelerden biridir" ifadelerine yer verdi.

Milli Muharip Uçağı KAAN'ın hava kuvvetlerinin gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiğini de hatırlatan Yılmaz, "İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren beşinci nesil, çok rollü savaş uçağımızın geliştirme çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 Bayraktar KIZILELMA'yı güvenlik güçlerinin envanterine katarak, bir insansız savaş uçağını operasyonel olarak hizmete alan dünyadaki ilk ülke olmanın gururunu Türk milletine yaşattıklarını da ifade eden Yılmaz, "Bununla birlikte ANKA-3 de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmiştir" dedi.

"30 milyar dolar ciroya ve 12,5 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflemekteyiz"

Milli yetkinlik hamlesi kapsamında seri üretimin gerektirdiği insan kaynağını geliştirirken firmalar arasındaki tamamlayıcı iş birliklerini de artıracaklarını söyleyen Yılmaz, "12'nci Kalkınma Planı dönemi sonunda hedefimiz 158 bin çalışanla 30 milyar dolar ciroya ve 12,5 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanlığının 2025 yılı kesin hesap giderinin 1 milyar 377 milyon lira olduğunu da kaydeden Yılmaz, 2027 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı bütçesi için 2 milyar 159 milyon lira ödenek öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

"Terörsüz Türkiye sürecinde tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm içinde faaliyetler sürdürülmektedir"

Cumhurbaşkanının öncülüğünde yürütülen Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda MİT'in kritik sorumluluklar üstlendiğini kaydeden Yılmaz, "Sürecin milli güvenliğimiz ve milletimizin huzuru gözetilerek ilerletilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Fesih ve silah bırakma kararının ardından Meclis Komisyonumuzun raporuyla hazırlanan ve 467 oyla kabul edilen kanun ile sürecin hukuki zemini güçlendirilmiştir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koordinasyonunda oluşturulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, 24 Ağustos ve 28 Eylül tarihlerinde toplanmış ve çalışma esaslarını netleştirmiştir. Sahaya yönelik dört alt komisyon devreye alınmış olup, tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm içinde faaliyetler sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

"2027 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bütçesi için 57 milyar 897 milyon lira ödenek öngörülmektedir"

FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına dönük çok yönlü mücadelenin devam etmesinin yanı sıra DEAŞ ve diğer radikal terör örgütleriyle mücadelenin de sürdürüldüğünü bildiren Yılmaz, "Bir taraftan istihbarat diplomasisi ile teşkilatımız dış politikamıza önemli katkılar sunmaktadır. Dijital manipülasyon ve siber güvenlik alanında da yapay zeka başta olmak üzere teşkilatımızın teknolojik alt yapısı geliştirilmektedir. 2025 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının kesin hesap gideri 36 milyar 308 milyon lira olmuştur. 2027 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bütçesi için 57 milyar 897 milyon lira ödenek öngörülmektedir" dedi.

Yılmaz, 2025 yılında Siber Güvenlik Başkanlığının kurulduğunu ve Başkanlığın kurumsal olarak geliştirildiğine dikkati çekerek, "Başkanlığın 2025 yılı kesin hesap gideri 19 milyon 607 bin lira olmuştur. 2027 yılında Siber Güvenlik Başkanlığı bütçesi için 6 milyar 285 milyon lira ödenek öngörülmektedir" şeklinde konuştu.

"KKTC'nin egemenliğine verdiğimiz önem kadar kalkınmasına ve sosyal refahına da aynı şekilde destek olmaya çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcılığının sorumluluğunda olan bir diğer konunun da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mali ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi olduğunu belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda milli davamız Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması için gayretlerimizi kararlılıkla sürdürürken, bir taraftan da İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları ile KKTC'nin kurumsal ve ekonomik kapasitesini güçlendiriyoruz. Bağımsızlığına, gücüne, siyasi eşitliğine ve egemenliğine verdiğimiz önem kadar kalkınmasına ve sosyal refahına da aynı şekilde destek olmaya çalışıyoruz."