Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör Doğu ve Güneydoğu'da En Çok Zararı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör Doğu ve Güneydoğu'da En Çok Zararı Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörün Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlara büyük zararlar verdiğini belirtti. GAP Eylem Planı kapsamında yeni projelerle bölgedeki kalkınma hedefleri açıklandı.

30.12.2024 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TERÖR EN ÇOK DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ VATANDAŞLARIMIZA ZARAR VERDİ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör tüm ülkemize zarar verdi, ancak en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımıza verdi. Terörün sona ermesi, huzur ve güven ortamının pekişmesi ülkemiz için önemli faydalar sağlıyor" dedi.

Şanlıurfa'da düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

GAP'TA YENI DÖNEM PROJELERI AÇIKLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Eylem Planı kapsamında yeni projeleri açıkladı. Kacır, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda GAP bölgesi için beş öncelikli dönüşüm programı hazırladıklarını söyledi. Kacır, program kapsamında 475 bin 205 hektar alanı sulamaya açmayı hedeflediklerini ve bu sayede 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarımda Hassas Dönüşüm Programı ile akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, iyi pamuk uygulamalarının teşvik edilmesi gibi projelere 63,8 milyar TL bütçe ayrılacak. Bu kapsamda, 400 bin hektar alanda akıllı sulama, 611 bin dekar alanda iyi pamuk üretimi ve 50 bin dekar taşlık arazinin tarıma kazandırılması hedefleniyor. Kırsalda tarım dışı gelir kaynakları yaratmayı amaçlayan GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı için 4,6 milyar TL bütçe ayrılacak. Ayrıca, 19,3 milyar TL'lik Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme Programı kapsamında, yatak kapasitesinin 2028 yılına kadar 98 bin 696'ya çıkarılması hedefleniyor. Emek Yoğun Sanayi Sektörlerinde Dönüşüm Programı ile nitelikli yatırımlara 16,1 milyar TL kaynak tahsis edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, 2028 yılına kadar 36 yeni yatırım bölgeye kazandırılacak.

496,2 MILYAR TL KAYNAK AYRILDI

GAP Eylem Planı için 2024-2028 yılları arasında toplam 496,2 milyar TL kaynak aktarılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "2003-2024 döneminde GAP bölgesine yaklaşık 1 trilyon 40 milyar TL kamu yatırımı yapıldı. Yeni projelerle kişi başına düşen yıllık gelirde 49 bin TL artış sağlanmasını öngörüyoruz" dedi.

'KALKINMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL KALDIRILDI'

Yeni dönemde sulama yatırımlarının tamamlanması, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, turizm odaklı büyüme ve özel sektör için yatırım ortamının iyileştirilmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Yılmaz, "Terör, tüm ülkemize zarar verdi ama en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanımıza verdi. Güvenlik ve huzur ortamının güçlendirilmesi, kalkınmanın önündeki en büyük engeli kaldırdı" diye konuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının bundan sonra Konya, Giresun ve Erzurum'da da gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, bölgesel kalkınmaya büyük önem verdiklerini söyledi. GAP'ın yanı sıra DAP, KOP ve DOKAP için de benzer toplantılar düzenleneceğini ifade eden Yılmaz, eğitim, sağlık ve konut yatırımlarıyla da bölgede yaşam standartlarının iyileştirildiğini kaydetti.

GAP Bölgesi'nde 2002'de 9 ilin toplam ihracatının 689 milyon dolar olduğunu, 2023'te bu rakamın 20 kat artarak 13,7 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken Yılmaz, yeni eylem planı ile GAP Bölgesi'nin Türkiye'nin kalkınmasındaki öncü rolünü sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör Doğu ve Güneydoğu'da En Çok Zararı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:10:16. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör Doğu ve Güneydoğu'da En Çok Zararı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.