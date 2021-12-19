Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulan İmamoğlu, Kırıkkale'ye giderek gösterisi yaptı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından Ankara'ya dönerken Kırıkkale'ye uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

MİLLET İTTİFAKI VURGUSU

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin siyasi bir sorunu olduğunu savundu. Türkiye'nin geleceğine hazırlık yapan Millet İttifakı olduğunu aktaran İmamoğlu, "Gecesiyle, gündüzüyle, bütün kadrolarıyla, genel başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla ülkemizin her sorununu çözmeye hazır Millet İttifakı var. Bu birlik ve beraberlikle hep birlikte kazanacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARLA SELFİE YAPTI

Konuşmasının ardından vatandaşlarla öz çekim yapan İmamoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

"YAĞIŞLI HAVADA BİZİ KARŞILAYAN HEMŞEHİRLERİMİZE TEŞEKKÜRLER"

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kayseri'deki çalıştayımız sonrası uğradığımız Kırıkkale'de yağışlı havada bizi karşılayan tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Programa, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık ve partililer katıldı.