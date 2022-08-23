Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? - Son Dakika
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Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?

23.08.2022 09:38

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, 6'lı masanın muhaliflerin aday taleplerini dikkate almadığını belirterek, "herkesi çantada keklik" gördüklerini söyledi. Ülkedeki siyasetin tek bir dinamik üzerinden yürüdüğünü belirten Özdemir, "Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Ama bize de sorsanız hani, başkan kim olacak... 'O sizi ilgilendirmez. Oraya ceketimizi koysak gelip gidip oy vereceksiniz, tıpış tıpış geleceksiniz.' Neden? Erdoğan'a karşısınız. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?" dedi.

6'lı masa bu sene tam 6 kez toplandı. Cumhurbaşkanı adayı için henüz bir anlaşma sağlanamazken, partisindeki rakiplerinin önünü kapatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma mücadelesi masayı geriyor. Yıpranan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı daha farklı bir strateji izleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sadece sosyal medya ajansları üzerinden yürüttüğü propagandayla adını ön plana çıkarmayı başardı. İYİ Parti, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olması da masadaki çözümsüzlüğü derinleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birleşen muhalefetin HDP'nin beklentilerine karşı bir adayla çıkmamak istemesi ise süreci uzatan bir diğer önemli faktör.

MUHALİF SEÇMEN MANSUR'U İSTİYOR

Muhalif taban Mansur Yavaş'tan başka bir siyasi ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenemeyeceğini düşünüyor. 6'lı masa ise muhalif tabanın beklentilerine karşı olumlu bir tepki vermiyor.

CÜNEYT ÖZDEMİR 6'LI MASAYI YERDEN YERE VURDU

Son olarak bu duruma çıkışan ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı videoda, 6'lı masa ve cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine değerlendirdi. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren Özdemir, aday belirleme aşamasında halkın ne dediğine bakmadıklarını vurguladı.

Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?

Kanalındaki videoyu Twitter hesabından "Linçe koşun..." ifadeleriyle paylaşan Cüneyt Özdemir, "Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş! Erdoğan'a karşı olan kitleleri kimse kendi istikbali için kullanmaya kalkmasın. Başka bir siyaset de mümkün." dedi.

Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?

Paylaştığı videoda da sert ifadeler kullanarak altılı masayı eleştiren Özdemir şöyle konuştu:

"TÜRKİYE'DEKİ SİYASET TEK BİR DİNAMİK ÜZERİNE"

" Türkiye'deki siyaset tek bir dinamik üzerine. Erdoğan'a karşı olanlar ve Erdoğan'ın yanında olanlar. Biz üçüncü taraftayız. Biz buna mahkum değiliz, hayat bundan ibaret değil. Bir yol daha var yepyeni, taze, genç, eğlenceli.

"ARAMIZDAN BİRİNİ SEÇECEĞİZ SİZ DE EŞEK GİBİ GELİP BİZE OY VERECEKSİNİZ"

'Aramızdan birini seçeceğiz, siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz.' Şimdiki düzen bu. 'Biz kimi istersek ona vereceksiniz. Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz, bize mahkumsunuz.' Bunun adı bu, Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak onlara mahkumuz. Bize de bir sorsanız hani, başkan kim olacak.. 'O sizi ilgilendirmez, ceketimizi koysak oy vereceksiniz, tıpış tıpış geleceksiniz.' Neden? 'Erdoğan'a karşısınız'. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye? Bu kadar aptal mısın sen ya? Buna verecek kadar aptal mısın? Mahkum olduğumuz şu duruma bakar mısınız? Türkiye'de siyaset bu mu? Bir şey tutturmuşlar, 'parlamenter sisteme geçeceğiz.' Tamam, nasıl olacak bu? Bunun da bir çıkışı yok. Yani olmayacak bir hikaye, çok zor bir hikaye. Hadi diyelim ceketinizi koydunuz, bu insanlar da gidip oy verecekler. Başka alternatif yok çünkü. Ya o ya bu olacak yani. Size oy verecekler; ne farkınız var ki? O tek adam sen değil misin? Buna mı oy vereceksiniz? Bu mu önümüzdeki tek alternatif? Başka bir Türkiye'de mümkün, başka bir siyaset de mümkün. Hiçbir şeye mahkum değiliz. Başka bir seçenek yok mu kardeşim? A ya da B mi? Uyduruk sınavlarda bile dört tane seçenek var. Hatta beş tane koyuyorsun, e hiçbiri. Bak hiçbiri diye de bir seçenek var"

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Son Dakika Politika Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cüneyt Özdemir'den 6'lı masaya çok sert sözler: Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? - Son Dakika
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