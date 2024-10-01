Davutlar\'a Sağlık Merkezi Müjdesi

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi sakinlerine bölgenin sağlık hizmetlerine ulaşım konusunda yaşadığı sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğinin müjdesini verdi. Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında konuşan Başkan Ömer Günel "Davutlar'da yaşayan hemşehrilerimizin 7-24 sağlık hizmeti alabilmesi yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelerimiz başladı. Bu işin peşini bırakmayacak ve kısa süre içerisinde Davutlar Mahallemizin sağlık merkezi sorununu çözüme kavuşturacağız" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde Davutlar Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda gündeme gelen en önemli konu, Davutlar Mahallesi'nin uzun yıllardır yaşadığı sağlık merkezi sorununun çözümü ile ilgili oldu. Belediye Meclisi, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ege Mahallesi'ne yeni bir aile sağlığı merkezi kurulması amacıyla Kuşadası Belediyesi'nden talep edilen 2600 metrekarelik alanın tahsisi konusunu ilgili komisyonlara sevk etti. Sevk kararının ardından konuşan Başkan Ömer Günel "İl Sağlık Müdürlüğümüz bizden Ege Mahallesi'nin yaşadığı aile sağlığı merkezi sorununun çözümü için alan tahsisi talebinde bulununca bizim de kendilerinden Davutlar Mahallesi sakinlerimizin 7/24 sağlık hizmeti alabilmesi yönünde bir talebimiz oldu. Davutlar'da yaşayan hemşehrilerimiz bir enjeksiyon için bile Kuşadası merkezine gelmek zorunda kalıyor. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine gerekirse bizim tahsis edeceğimiz bir binada sağlık merkezi açılması talebimizi ilettik. Belediye Başkan Yardımcımız Remzi Çengel konuyu yakından takip ediyor. Bu işin peşini bırakmayacak ve kısa süre içerisinde Davutlar Mahallemizin sağlık hizmetine ulaşım konusunda yaşadığı sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

Çevreyi kirletenlere ceza geliyor

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında çevreyi kirleten şahıs ve işletmelere yönelik alınacak tedbirler konusu da gündeme geldi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen, evsel katı atıklarını ilgili toplama alanları dışına atarak çevreyi kirleten ve tütün ürünleri atıklarını işletmelerinin önüne atan ve temizlemeyen işletmelere ceza uygulanması yönündeki madde, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na sevk edildi. İlgili gündem maddesinin kabul edilmesi ile çevreyi kirleten kişi ve işletmelere 4257 sayılı Tütün Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu'nun 41'inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. İşletmeler 3 metreye kadar dükkanlarının temizliğinden sorumlu olacak. Başkan Ömer Günel, komisyon raporu doğrultusunda alınacak kararın çevreyi kirletenlere karşı caydırıcı bir nitelik taşıyacağını belirtti.

Çok yönlü Kuşadası tanırımı

Toplantıda Kuşadası'nın ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtımının yapılması için Kasım ayında İngiltere ve Polonya'da düzenlenecek turizm fuarlarına katılım kararı alındı. Karara göre 5-7 Kasım tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek World Travel Market ile 20-22 Kasım tarihleri arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek olan TT Warsav fuarlarına katılım sağlanarak Kuşadası tanıtımı yapılacak.

Toplantıda alınan ve kent tanıtımına önemli katkı sağlayacak kararlardan bir diğeri ise Kuşadası ve çevresinin yerel gastronomi ürünlerinin tanıtımı için 13 bölümlük bir belgesel çekilmesi ile ilgili oldu. Belgeselin çekileceği bölgelere ilişkin gerekli izinlerin alınması ve belgeselin yasal kullanım haklarının Kuşadası Belediyesi'ne devredilmesi ile ilgili gerekli meclis kararları alındı. Toplantıda ayrıca kentler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağlamak amacıyla Çanakkale'nin Çan, Düzce'nin Akçakoca ve Burdur'un Bucak ilçeleri ile kardeş şehir olunması kararı alındı.

Belediye Meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Komisyonu üyesi İYİ Partili Eda Yurtcan'ın istifası üzerine yeni İmar Komisyonu üyesi seçimi de yapıldı. İYİ Partili Meclis Üyesi Yaser Doğan Kuşadası Belediyesi'nin yeni İmar Komisyonu üyesi oldu. Meclis toplantısında ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanan Kuşadası Belediyesi 2024-2029 Yılı Stratejik Planı ile 2025 Mali Yılı Performans Raporu kabul edildi.

"Kuşadası'nda yaşamak Ada Mobil ile ayrıcalık haline geldi"

Toplantıda geçtiğimiz hafta hizmete giren Ada Mobil uygulaması ile ilgili olarak da açıklama yapan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nı iyi tanıyan genç bir ekip tarafından hazırlanan uygulamanın kent sakinlerine sunduğu avantajların yanı sıra kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için de önemli kolaylıklar içerdiğini söyledi. Başkan Ömer Günel, kentin turistik noktalarından ulaşım güzergahlarına; sağlık kuruluşlarından nöbetçi eczanelere kadar pek çok önemli bilgiye hızlı ve kolay ulaşım olanağı sunan Ada Mobil'in belediye ile ilgili iş ve işlemleri de rahatça yapmayı sağladığını ifade etti.

Ada Mobil uygulamasının Kuşadası Belediyesi tarafından yaşama geçirilen ya da geçirilecek olan hizmet ve projeler ile ilgili olarak kent sakinlerinin nabzını tutma olanağı verdiğine de dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Uygulamamız, memnuniyet anketleri yoluyla kent sakinlerimizin fikir ve taleplerine hızlı bir biçimde istatistiksel olarak ulaşma şansı veriyor. Örneğin seçim döneminde Güzelçamlı Mahallesi'ne kapalı pazar yeri yapılması ile ilgili olarak sandık koyarak referandum yapacağımı söylemiştim. Ada Mobil uygulaması ile artık sandık kurmaya gerek kalmadı. Uygulama aracılığıyla kolayca referandum gerçekleştirebileceğiz" diye konuştu. Ada Mobil uygulamasının Adalı Kart uygulamasını da bünyesinde barındırdığını hatırlatan Başkan Ömer Günel "Kuşadası'nda yaşamanın sözde ayrıcalık olmaktan çıktığı bir süreç başlıyor" dedi.

"Arsa satışı kanunlara uygun"

Toplantının sonunda Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, belediyeye ait arsa satışlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Belediyelerin İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi doğrultusunda arsa satışı yapabileceğini ifade eden İmar Müdürü Ahmet Taşkan, Belediye Kanunu'nun 69. maddesine göre belediyelerin görevleri arasında arsa ve konut üretmenin de bulunduğunu belirterek bu arsa ve konutların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışının mümkün olduğuna dikkat çekti. İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine istinaden kamuya kazandırılan çocuk bahçesi, belediye hizmet alanı gibi taşınmazların, imar planını değiştirmek suretiyle satışının mevzuat açısından mümkün olmadığını vurgulayan İmar Müdürü Ahmet Taşkan, "Kuşadası Belediyesi'nin bu yönde taşınmaz satışı kesinlikle bulunmamaktadır" dedi.

"Doğru siyaset, doğru muhalefet"

Başkan Ömer Günel ise 'doğru siyaset, doğru muhalefet' vurgusu yaparak "280 milyon lira bütçeyle devraldığımız Kuşadası Belediyesi, 3 milyar lira yatırım yaptı. Bu kentin 25 yıldır kronikleşmiş tüm sorunlarını bu yönetim çözdü, çözmeye de devam ediyor. Biz, sesi gümbür gümbür çıkan, sorulan her soruya tüm açıklığı ve şeffaflığı ile yanıt veren bir yönetimiz. Siyaset de muhalefet de doğru yapıldığı sürece hiçbir itirazımız yok. Yeter ki iftiradan ve kumpastan uzak durulsun" dedi. - AYDIN