Davutoğlu: Türkiye\'nin Kapasitesi Bu Değil

Politika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ben buraya her şeyi eleştirmek için gelmedim. Yapılmış ve emek verilmiş her şey için teşekkür ediyorum ama Türkiye'nin kapasitesi bu değil" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeni ile partisinin bölgesel istişare toplantısını Malatya'da düzenledi. Toplantı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, 319 bin konutun ilk yıl içerisinde tamamının ise 2 yıl içerisinde ise yapılacağını söyledi. Şu an 11 ilde ihalesi yapılan sadece 358 bin. 200 bin teslim var. Yani yüzde 25 bile değil. Şu ana kadar hükümetin bütçeden ayırdığı kaynak 1 trilyon 978 milyar TL. Ben buraya her şeyi eleştirmek için gelmedim. Yapılmış emek verilmiş her şey için teşekkür ediyorum ama Türkiye'nin kapasitesi bu değil. Van depreminden daha büyük ölçekte ve daha yaygın bir alanda deprem oluyor, Çin işkencesi gibi 4 ayda bir mücbir sebebin uzatılması için vatandaşımız yalvarıyor. Mücbir sebep 5 yıl ilan edilmeli. Rezerv alanlarla ilgili planlar şeffaf bir şekilde paylaşılmalı, bütün mülkler hak sahiplerine tescil edilmeli" diye konuştu.

Yenidoğan çetesi ve Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangına ilişkin de konuşan Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Yenidoğan çetesinin bir sanığı dün intihar etti. Bu sanık ile birlikte 3 kişinin adı 2016 yılında benim dönemimde başlatılan soruşturmada ismi geçenlerdir. 2016 yılında bu konu ile ilgili ilk iddia çıktığında Sağlık Bakanlığı'na talimat verip, soruşturma başlatmıştım. Soruşturmada gerekli doneler var diye cezalandırma işlemine gidildiğinde ben başbakanlıktan ayrılmak zorunda bırakıldım. Ondan birkaç ay sonra soruşturma tamamlandı ve para cezası kesildi. Aynı suçlular 8 sene sonra Yenidoğan çetesi ile sayısını bilemediğimiz çocuğun vefatına, sakat kalmasına ve devletin soyulmasına sebep oldu ve şimdi o şahıs intihar etti. Acaba intihar mı etti, susturuldu mu? Kartalkaya yangınında tutuklananlar aşçılar, elektrikçiler, emekçiler. Bir tane bürokrat istifa etmedi. Ne tezgahlar dönmüş, Kültür Turizm Bakanı hala istifa etmedi."