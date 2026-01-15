DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız - Son Dakika
DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız

15.01.2026 00:36  Güncelleme: 00:39
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın, "Kürtlerle barışacaksanız tehdit etmeyin, bize parmak sallamayın. Siz de başımızdan çekin gidin. Yoksa gereken her şeyi yaparız. Kavgaysa kavga…" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti. Kavga sona ermeyince oturuma ara verildi

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında yaşanan sert tartışmalar Meclis'i çalışmalarını durma noktasına getirdi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşması sırasında başlayan gerginlik, karşılıklı hakaretler ve sıralardan yükselen sert sözler sonrası kavgaya dönüşme noktasına geldi. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, artan tansiyon nedeniyle Genel Kurul'a ara verdi.

SIRRI SAKIK'IN KONUŞMASI TANSİYONU YÜKSELTTİ

TBMM Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülürken söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sakık, bölgede cihatçı grupların sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini iddia ederek Türkiye'nin barışçıl çözüm fırsatını değerlendirmediğini öne sürdü.

"KÜRTLERLE BARIŞACAKSANIZ PARMAK SALLAMAYIN"

Konuşmasının devamında sert ifadeler kullanan Sakık, Meclis'teki bazı partileri Kürtlere yönelik tehdit dili kullanmakla suçladı. Sakık, "Kürtlerle barışacaksanız tehdit etmeyin, bize parmak sallamayın. Parmak sallayacağınıza diyalog kurun" dedi.

İYİ PARTİ SIRALARINDAN MÜDAHALE OLUNCA TARTIŞMA ALEVLENDİ

Sakık'ın konuşması sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun laf atmasıyla tansiyon bir anda yükseldi. Sakık, kürsüden İYİ Parti sıralarına sert sözlerle yüklenerek, "Yeter, bıktık sesinizden. Hakaret etmeyin" ifadelerini kullandı. Sakık İYİ Parti grubuna, "Siz de başımızdan çekin gidin. Yoksa gereken her şey, kavgaysa kavga yaparız. Onurumuza, haysiyetimize dil uzattırtmayız. Bunu böyle bilin. Her kürsüye çıktığınızda bize hakaret etmeyin. Bunu kabul etmeyiz. Biz nerelerden buralara geldiğimizi biliriz. Kürsüye çıktığımızda konsantrasyonumuzu bozmak için ne gerekiyorsa onları yapıyorsunuz be!" diye seslendi.

PARTİLİLER DE BİRBİRİNE GİRECEKTİ

Sakık'ın konuşmasını tamamlayarak yerine geçmesi sırasında İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri sıralarından kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü. Karşılıklı olarak "terbiyesiz", "ahlaksız", "kabadayılık yapma" gibi sözler Meclis tutanaklarına yansıdı. Başkanvekili Pervin Buldan sık sık araya girerek milletvekillerini sakin olmaya çağırdı.

SUNAT İLE BULDAN DA TARTIŞTI

Gerginliğin ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Sakık'ı provokasyon yapmakla suçladı. Sunat, "Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 'Kürt illeri', 'Kürdistan' diyemezsiniz" sözleriyle DEM Parti'ye sert eleştiriler yöneltti. Sunat'ın ifadeleri üzerine Başkanvekili Buldan, "Bu şekilde hitap edemezsiniz, hakaret etmeyin" diyerek müdahale etti.

BULDAN'A TEPKİ TANSİYONU İYİCE YÜKSELTTİ

Sunat'ın konuşmasını sürdürmesi ve DEM Parti'ye yönelik suçlamalarını artırması üzerine Buldan mikrofon kapatma uyarısında bulundu. Bu sırada İYİ Parti sıralarından Buldan'a laf atılması üzerine Buldan, "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterdi. Sunat ile Buldan arasında yaşanan sözlü atışma Genel Kurul'daki tansiyonu daha da artırdı.

Tartışmaların dinmemesi ve karşılıklı sözlü atışmaların sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul'a beş dakika ara verdi. Ara kararının ardından milletvekilleri sıralarına geçerken Meclis'teki gergin atmosfer dikkat çekti.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.