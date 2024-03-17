Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı - Son Dakika
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Politika

Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı

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İstanbul'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Kutlamalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, ''Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Sayın Öcalan özgür olmalı. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz'' diye konuştu.

17.03.2024 17:55  Güncelleme: 18:51
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Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) tarafından organize edilen İstanbul Nevruz'u Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Katılımın yoğun olduğu Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı

POLİSE MUKAVEMET GÖSTEREN BAZI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

Müzik eşliğinde halayların çekildiği, çeşitli konserlerin düzenlendiği, ateşlerin yakıldığı etkinlikte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganlar atıldı.

Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı

MURAT ÇEPNİ: EN BÜYÜK CEVABI 31 MART'TA VERECEĞİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Aday Murat Çepni, "31 Mart'ta hep birlikte kazanacağız, İstanbul'u biz yöneteceğiz. Yürütülen tartışmalara kulaklarımızı tıkıyor, kendimize bakıyoruz. DEM Parti en güçlü biçimde başarıyı elde edecek. Dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçi sınıfına açlığı reva görenlere, Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart'ta vereceğiz. Nevroz'un coşkusuyla hepinizi selamlıyorum" dedi.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ: İMRALI KAPILARINI AÇIN

İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş da, "Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Sayın Öcalan özgür olmalı. Nevroz özgürlüktür. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimiziher fırsatta söylüyoruz. Seçmen değilseniz lütfen seçmen olduğunuz yere gidip oyunuzu kullanın. Çünkü hırsızlık yapıyorlar. Onlar irade hırsızı. Kaçak seçmenlerle Ağrı'yı, Bitlis'i, Siirt'i almaya çalışıyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bizim bir ağacımız var. O ağacın etrafında toplanıyor ve diyoruz ki; oyumuz ne size ne ona, oyumuz kendimize" diye konuştu.

Yenikapı\'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı

Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı - Son Dakika

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