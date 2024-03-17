Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Özgür Kadın Hareketi (TJA) tarafından organize edilen İstanbul Nevruz'u Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Katılımın yoğun olduğu Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.
Müzik eşliğinde halayların çekildiği, çeşitli konserlerin düzenlendiği, ateşlerin yakıldığı etkinlikte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine sloganlar atıldı.
Etkinliğin ardından katılımcıların dağıldığı sırada polise mukavemet gösteren bazı kişiler gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Aday Murat Çepni, "31 Mart'ta hep birlikte kazanacağız, İstanbul'u biz yöneteceğiz. Yürütülen tartışmalara kulaklarımızı tıkıyor, kendimize bakıyoruz. DEM Parti en güçlü biçimde başarıyı elde edecek. Dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçi sınıfına açlığı reva görenlere, Kürt halkını yok sayanlara en büyük cevabı 31 Mart'ta vereceğiz. Nevroz'un coşkusuyla hepinizi selamlıyorum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş da, "Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Sayın Öcalan özgür olmalı. Nevroz özgürlüktür. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz. Kendimize oy vereceğiz, partimiz etrafında kenetleneceğimiziher fırsatta söylüyoruz. Seçmen değilseniz lütfen seçmen olduğunuz yere gidip oyunuzu kullanın. Çünkü hırsızlık yapıyorlar. Onlar irade hırsızı. Kaçak seçmenlerle Ağrı'yı, Bitlis'i, Siirt'i almaya çalışıyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bizim bir ağacımız var. O ağacın etrafında toplanıyor ve diyoruz ki; oyumuz ne size ne ona, oyumuz kendimize" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan posterleri açıldı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının mezhep, etnik köken ayrımı yapmadan eşit hizmet yaptığını belirtti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek soykırım işlediğini belirterek, saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Belçika Başbakanı ve diğer liderler İsrail'e verdikleri destek nedeniyle protesto edildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, savaşın tüm amaçlarına ulaşmadan durdurulmasının İsrail'in savaşı kaybettiği anlamına geleceğini belirtti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırma planı eleştiriler alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Konya mitinginde EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı slogana, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur." sözüyle karşılık verilmesine tepki gösterdi. CHP lideri Özel, alanda slogan atan EYT mağdurlarının gözaltına alındığını ifade ederek, "Staj mağdurları, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz. İki elim yakandadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde şu ana kadar 46 bin konutun teslim edildiğini ve yıl sonunda 200 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, deprem bölgelerine ciddi yatırımlar yapıldığını ve Malatya'nın deprem öncesinden daha güzel bir şehre dönüştürüleceğini ifade etti.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarının salona girişi sırasında gerginlik yaşandı. Basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı ve aralarında gerginlik yaşandı. Ancak bir süre sonra basın mensupları salona alındı.
Kepez Belediyesi'nin 22'nci kütüphanesi Necmettin Erbakan Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi, Pil Fabrikası'nda törenle hizmete açıldı.
Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı. Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti. Programa katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun barışa vesile olmasını diledi. Hatimoğulları, ortak ve eşit yaşamı kurana dek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Programın ardından uyarılara rağmen slogan atan bazı katılımcılara polis müdahale ederek dağılmalarını sağladı. Hakkari'de de Sümbül Mahallesi Tekser Otogar mevkisinde nevruz kutlaması yapıldı. Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından alana alınan katılımcılar, ateş yaktı, şarkılar eşliğinde halay çekti. Programa, DEM Parti milletvekilleri ve belediye başkan adayları da katıldı.
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