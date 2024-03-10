AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düğün sonrası istifa etti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düğün sonrası istifa etti

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düğün sonrası istifa etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybeden AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düzenlenen görkemli düğün sonrası sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı. Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyurdu.

10.03.2024 18:53  Güncelleme: 19:00
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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve oğlunu kaybeden 52 yaşındaki AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, 2 Mart Cumartesi günü düzenlenen görkemli düğünle kendinden 20 yaş küçük avukatAvukat Naz Akdoğan ile hayatını birleştirmişti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran düğün sonrası Çetin'e yönelik eleştiriler yapılmıştı. Yerel Seçimlere kısa bir süre kala Çetin, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyurdu.

Depremde ailesini kaybettikten sonra düğün yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti

EŞİ VE OĞLUNUN VEFATINDAN 1YIL SONRA YAPTIĞI DÜĞÜN TEPKİ TOPLADI

Zeytinyağ fabrikası sahibi olan Murat Çetin, düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı. Çift, gecenin ilk dansını da davetlilerin önünde yaptı. Başkanın, ailesini kaybetmesinden 1 yıl sonra evlenmesi ve şatafatlı düğünün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması tepki çekti.

Depremde ailesini kaybettikten sonra düğün yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti

"GENEL MERKEZİMİZDEN AFFIMI İSTEDİM"

Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gaziantep İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Açıklamasında "Genel Merkezimizden affımı istedim" diyen Çetin, şu ifadeleri kullandı: Gazi şehrimize hizmet etme fırsatı veren Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir'e ve ekibime şükranlarımı sunuyorum.

Bu zorlu süreçte beraber omuz omuza yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarımıza, destek veren milletvekillerimize ve beraber çalıştığımız tüm kademedeki teşkilat mensuplarımıza teşekkür ederim.

Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailem ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim.

Murat Çetin'in, istifa tarihini 10 Mart yerine 10 Nisan olarak yanlış yazması da dikkatlerden kaçmadı.

Depremde ailesini kaybettikten sonra düğün yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti
Depremde ailesini kaybettikten sonra düğün yapan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin istifa etti

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Son Dakika Politika AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, düğün sonrası istifa etti - Son Dakika

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