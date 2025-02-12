Destici\'den AK Parti ve MHP\'ye zehir zemberek sözler

Politika

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı ve DEM heyetinin İmralı ziyaretiyle başlayan süreç üzerinden ortağı olduğu AK Parti ve MHP ittifakına sert sözlerle yüklenen Destici "Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir. Yanlıştan ivedilikle dönülmeli ve terörle mücadeleye devam edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN SÖZLERİ HUKUKLA DA İNSANLIKLA DA BAĞDAŞMIYOR"

Destici, Gazze'deki son gelişmeler ile ilgili, "ABD Başkanı Trump'ın 5 Şubat'ta yaptığı saçma ve kabul edilemez Gazze planı açıklaması, Netenyahu'ya nefes aldırmış görünüyor. Trump'un açıklamalarını değerlendirebiliriz ya da içeriğindeki saçmalığın düzeyi dolayısıyla değerlendirmeye değmez diyebiliriz. Trump'ın açıklamaları, çok açık bir şekilde, öncelikle, İsrail'in ve Netenyahu'nun imajını düzeltmeyi, karşı karşıya oldukları izolasyon ve yaptırımları kaldırmayı ve İsrail'de bugün her şeyi etkileyen iç karışıklığı rehabilite etme amacını taşıyor. ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili sözleri hukukla da insanlıkla da bağdaşmıyor. Gerçekçi de değil. Filistinliler Filistin'de, Gazzeliler Gazze'de yaşamaya devam edecektir. Trump'ın açıkladığı planın uygulanması ve netice alması mümkün olmayacaktır. Planın uygulanmaya teşebbüs edilmesi bile, hiç şüphesiz, bölgede, yayılma potansiyeli çok yüksek çatışmaları başlatacak ve yine tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıyan terör eylemlerine neden olacaktır. Yaşananlardan en büyük zararı, gelecekte, belki de bu kararlarla hiçbir ilgisi olmayan İsrail ve ABD vatandaşları görecekler" diye konuştu.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ MUTLAKA KURULACAK"

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü; "Trump'ın gelir gelmez AB'ye Kanada'ya, Panama'ya, Ukrayna'ya posta koyması, Arap ve İslam Dünyasını yok sayarak Gazze'yi alacağını ve Filistinlileri süreceğini açıklaması tam bir zorbalıktır. Bütün dünya bu zorbalığa bir karşılık verecektir. Dünya kimsenin oyuncağı değil. İnsanların vatanlarına arsa muamelesi yaparsanız; devlet yönetmeyi emlak komisyonculuğuyla karıştırırsanız bundan herkes zarar görür. Sadece Filistin, Orta Doğu değil, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da zarar görür. Trump'ın Gazze'ye dair dile getirdiği sürgün planının, dünya devletleri tarafından da kabul edilmesi mümkün değildir. Özellikle İslam ülkeleri, Arap dünyası buna şiddetle karşı çıkmalıdır. Şayet cumartesi günü ABD, İsrail ile birlikte eğer Gazze'ye ya da Filistin'in diğer bölgelerine ağır bir saldırı gerçekleştirirse, bu sefer sadece Filistinlilerin değil, kalbinde zerre kadar iman bulunan bütün Müslümanların intifadaya kalkması gerekmektedir. Hepsinin ayaklanması gerekmektedir. Trump'ın gelişiyle de şunu gördük ki, aslında Gazze'yi vuran, bombalayan tek başına İsrail değilmiş. ABD'de sadece yardım eden, İsrail'i destekleyen değilmiş. Tam tersine bu planı birlikte bombalamışlar, yok etmişler ve şimdide birlikte bütün Filistinlileri Gazze'den sürüp, Gazze'yi ele geçirmeyi, orayı kendileri için bir ticaret ve eğlence merkezi yapmayı planlıyorlar. Buna karşı bütün İslam dünyasının ortak bir duruş sergilemesi gerekmektedir. İslam İş Birliği Teşkilatı, evet toplantı tarihi açıkladı ama bence geç bir tarihtir. Hemen acil koduyla hiç beklemeden yarın toplanmalılar ve kararlarını da net bir şekilde açıklamalılar. Bağımsız bir Filistin devleti dışında hiçbir çözüm mümkün ve gerçekçi değildir. Filistin'i, kardeşlerimizi desteklemeye, devam edeceğiz. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin kurulmadan bölgeye barışın, huzurun da gelmesi mümkün değildir. Eninde sonunda İsrail yenilecek, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti mutlaka kurulacaktır."

"KEM ALETLE KEMALAT OLMAZ"

Destici, "Son dönemde, İmralı'dan gelecek bir açıklama ve terör örgütünün sözde fesih kararıyla ilgili bir beklenti yaratıldı. Bu süreçte DEM Parti heyetine de birtakım misyonlar atfedildi. Ancak biz en başından beri Büyük Birlik Partisi olarak bu oyuna karşı durduk ve bugün yaşanan her gelişme, bizim haklılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi. Son olarak, terör örgütünün meclisteki uzantıları tarafından yapılan açıklama tam bir hadsizlik örneğidir. 15 Şubat'ta yapılacak sözde açıklama, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile yapacakları görüşme nedeniyle ertelenmiş. Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir. Buradan soruyoruz; hayırdır efendiler. Türkiye'nin meselesini siz hangi hakla, hangi sıfatla ve hangi yetkiyle başka bir ülkenin bölücüleriyle, ayrılıkçılarıyla sözde politik aktörleriyle görüşüyorsunuz? Siz bu bağın üzümü müsünüz, yoksa komşunun bağına dal mı uzatıyorsunuz? Komşunun bağına eğer dal uzatırsan o dalı ya komşu keser ya biz keseriz. Barzani ve hele hele Türk milleti düşmanı, PKK iş birlikçisi Talabani kim oluyor ki, terör örgüt üzerinde bu kadar etkili olduklarına inanarak bu görüşme trafiğini yapma ihtiyacı hissediyorsunuz ya da bunlara müsaade ediliyor. Buradan herkese sesleniyorum. Biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak bu sürece başından beri olumsuz yaklaştık ve net karşı durduk. Buradan bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Bir kere daha uyarıyoruz. Kem aletle kemalat olmaz. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmeli ve terörle, teröristle mücadeleye amansız bir şekilde devam edilmelidir."