Destici: PKK'ya Asla Güvenmiyoruz - Son Dakika
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Politika

Destici: PKK'ya Asla Güvenmiyoruz

Destici: PKK\'ya Asla Güvenmiyoruz
18.07.2025 19:13
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BBP Genel Başkanı Destici, PKK ve terör örgütleriyle iş birliği yapan yapılarla güvenilmeyeceğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devletimizin terörsüz Türkiye sürecini, iyi niyetle terörü bitirmek için başlattığı bu süreçteki tavırlarını anlıyoruz ama İsrail'le iş birliği yapan, Amerika'yla iş birliği yapan, her dönemde Batı ile iş birliği yapmış, emperyalistlerin ve siyonistlerin uşağı olmuş PKK'ya asla güvenmiyoruz." dedi.

Destici, partisinin Samsun'un Tekkeköy ilçe başkanlığının açılışındaki konuşmasında, Büyük Birlik Partisi'nin 32 yıldan bu yana hep doğrunun yanında, yanlışın karşısında, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin bekasını, istiklalini ve istikbalini önceleyerek siyaset yaptığını söyledi.

Türkiye'nin dünya üzerindeki en büyük Türk devleti olduğunu belirten Destici, "Bununla birlikte en güçlü dünya devletleri arasında da yerini almıştır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti devletimiz daha da güçlenecek, daha da büyüyecek. Sadece kendi vatandaşlarının güvenliği ve refahı değil, aynı zamanda Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Türk İslam coğrafyasındaki bütün mazlumların da ümidi olmaya devam edecek fakat günü gelecek, bütün mazlum coğrafyalardaki zulümleri sona erdirecek, kardeşlerimizi esaretten ve zulümden kurtaracaktır." diye konuştu.

Suriye'de son günlerde yaşananların ibret vesikası olduğuna dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Suriye, Esad'dan kurtulmuş, bağımsız şekilde yola devam ederken, Gazze'de 50 bin Müslümanı katleden, Lübnan'ı yıkan, İran'a hukuksuz şekilde saldıran İsrail, bugün de Dürzileri bahane ederek Şam'ın genelkurmay başkanlığını ve devlet başkanlığı binasını bombalayacak kadar hadsizleşmiştir. Uluslararası hukuk tanımaz hale gelmiştir. Baktığımızda aşağıda Dürziler, yukarıda PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG'nin siyonist ve katil soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümetiyle iş birliği halinde olduğunu görmekteyiz. Elbette ki Türkiye'nin düşmanlarını yenecek gücü de kudreti de vardır ama bütün bu yaşananları görmemiz gerekir. Elbette ki terörsüz Türkiye istiyoruz. Elbette ki PKK başta olmak üzere bütün unsurlarıyla silah bıraksın ve kendini feshetsin diyoruz. Bu da söylendiği gibi pazarlıksız, müzakeresiz olsun istiyoruz ama anayasada bu milletin kabul etmeyecekleri değişiklikler gündeme geldiğinde, Büyük Birlik Partisi kurulduğu gün hangi ilkelere sahipse bugün de o ilkelerle devam etmektedir. Onun için teröre, terör örgütüne taviz verilemez, verilmesine de müsaade edilemez."

PKK'nın Türkiye'de bitirildiğini aktaran Destici, PKK'nın sadece Irak'ta değil, Kandil, İran ve Suriye'de topyekun silah bıraktığı zaman silah bırakmış sayılacağını dile getirdi.

Destici, örgütün, PKK ismiyle kendini feshetmesinin bir kandırmaca olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"KCK üst yapısı başta olmak üzere PJAK'ı da PYD'si de YPG'si de SDG'si de kendini feshedip bunu bütün dünyaya ilan etmediği sürece PKK kendini feshetmiş sayılmaz. Bugün Suriye'de yaşananlar bize şunu gösteriyor ki PYD'nin, YPG'nin, SDG'nin asla böyle bir niyeti yok. Dürziler güneyde, PKK, PYD, YPG kuzeyde siyonist İsrail'le iş birliği yaparak tekrar Suriye'yi karıştırmak, bütünlüğünü bozmak, parçalamak ve kendilerine ayrı devletçikler kurma hevesindedir. Bu heveslere bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti müsaade etmemiştir. Bundan sonra da Allah'ın izniyle ve inayetiyle etmeyecektir. Biz şunu açıkça söylüyoruz. Devletimizin terörsüz Türkiye sürecini, iyi niyetle terörü bitirmek için başlattığı bu süreçteki tavırlarını anlıyoruz ama İsrail'le iş birliği yapan, Amerika'yla iş birliği yapan, her dönemde Batı ile iş birliği yapmış, emperyalistlerin ve siyonistlerin uşağı olmuş PKK'ya asla güvenmiyoruz."

Vatandaşların ekonomik meseleleriyle de yakından ilgili olduklarını dile getiren Destici, asgari ücrete yüksek enflasyon olduğu sürece yılda iki kez zam yapılması gerektiğini anlattı.

Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini hatırlatan Destici, "Bugün hükümet yeni bir teklif yapmış. Büyük Birlik Partisi olarak aylardır, 'Enflasyon artı yüzde 10 refah payı verilsin' diye teklifimizi günlerce konuştuk, günlerce ilgililere ilettik, kamuoyuyla paylaştık. Bugün hükümetin teklifi bizimkine yakın ve kanaatimce kabul edilebilir bir tekliftir." diye konuştu.

Tekkeköy ilçe teşkilatının açılışını yapan Destici, daha sonra Canik ve İlkadım ilçe teşkilatlarının açılışını da gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Destici: PKK'ya Asla Güvenmiyoruz - Son Dakika

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