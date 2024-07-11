DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeneroğlu, paketin acil ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu ve torba kanun usulünün hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu. Ayrıca, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hala uygulanmadığını ve Türkiye'nin temel haklar konusunda geride olduğunu öne sürdü.

11.07.2024 12:31
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "9. Yargı Paketi, diğer sekiz yargı paketi gibi acil ihtiyacımız olan düzenlemelerden yoksun." dedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Adalet Komisyonunda bugün görüşmelerine başlanan 9. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanun teklifiyle İcra İflas Kanunu, Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu dahil olmak üzere 20 farklı kanunda değişiklik yapılmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Yeneroğlu, iktidarın, yıllardır eleştirdiği torba kanun usulünden bir türlü vazgeçmediğini; birbiriyle tamamen alakasız, birden fazla konu ve kanunun bir çuvala doldurulmasının, hukuk güvenliği ve nitelikli kanun yapımı bakımından hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu.

"Anayasa Mahkemesi kararlarının arkasından dolaşan iktidarın, iptal edilen maddelerle birebir aynı ya da benzer düzenlemeler yaparak bu maddeleri yeniden getirdiğini" belirten Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pakette Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun hazırlanan öneriler de olumlu. Hakaret suçuna maruz kalan kişinin şikayetini fiilden itibaren en fazla 2 yıl içinde kullanılması zorunluluğu. Bu, hukuki güvenirlilik açısından olumlu. Teklifin diğer olumlu kabul edilecek maddesi de sadece hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olmasının sağlanmasıdır. Ancak 9. Yargı Paketi, diğer sekiz yargı paketi gibi acil ihtiyacımız olan düzenlemelerden yoksun. İktidar her zamanki gibi sorunlarımızın asıl kaynağına inmek istemiyor, Bunun yerine sistemik sorunlara pansuman tedbirlerle günü geçirmeye çalışıyor."

Yeneroğlu, "2021'de şatafatlı bir tanıtımla ilan edilen İnsan Hakları Eylem Planı'nın üçte ikisinin de hala uygulanmadığını, Türkiye'nin temel haklar konusunda üçüncü dünya ülkeleriyle aynı sınıfta olduğunu" öne sürdü.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Avşar, Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçların da kabul olmasını diledi.

Avşar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u eleştirerek, yapı kayıt belgesi alan vatandaşların evlerinin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmak istendiğini anlattı.

İlk Evim, İlk İş Yerim projelerinin ve yüz bin sosyal konut projesinin hayata geçirilmediğini iddia eden Avşar, "İstanbul ve Marmara acil çözüm bekliyor. Tek başına belediyelerin kaldıracağı bir yük değil. Bu görev sizi bekliyor." dedi.

Deprem bölgesinde vatandaşların halen konteynerlerde kaldığını belirten Avşar, "Bu şekilde ikinci bir kış atlatılamaz. Çocuklar bu şekilde okula gidemez. Bu da sizi bekleyen bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika

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