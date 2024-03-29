Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'deki temasları kapsamında terörizmin ülke ve bölge için temel tehdit olduğunu belirterek, terörle mücadelede önemli bir seviyeye ulaşıldığını ve terörün kökünün tamamen kurutulması için kararlı olduklarını söyledi.

29.03.2024 19:01  Güncelleme: 19:03
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ülkemiz ve bölgemiz için güvenliğe temel tehdit, terörizmdir. Terörist örgütlerle mücadelemizde eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık. Geldiğimiz bu kritik safhada terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İzmir'deki temasları kapsamında, Kemalpaşa ilçesindeki Tarihi Tunca Caddesi Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Fidan, daha sonra İzmir Ticaret Odası'na geçerek 'iş dünyası buluşmasına' katıldı. Programda İzmir Valisi Süleyman Elban, Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yer aldı.

"Şartlar ne olursa olsun etrafımızda barışı, güvenliği ve istikrarı sağlamalıyız"

Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerinin İzmir ve ülke adına hayırlara vesile olmasını dileyen Bakan Fidan, "Ege Türk milletinin dinamizmini üretim ve ihracatına yansıtan bir bölge. İlk göreve geldiğimde yayınladığımız genelge ekonomi ile ilgili oldu. Özel sektörümüze her zamankinden daha fazla destek olma beklentilerimizi misyonlarımıza ekledik. Dünyanın dört bir yanına yatırım yapan iş insanlarımız var. Devlet ve özel sektör olarak hedefimiz bir, rotamız ortak; ülkemizi kalkındırmak, refahı artırmak. Ancak şu gerçek ki bir ülkenin tek başına küresel sorunlara göğüs germesi mümkün değil. Her türlü zor jeostratejik şartlara rağmen OECD içinde en hızlı büyüyen ülkeler arasındayız. İhracatımız tüm zamanların rekorunu sizler sayesinde kırmakta. Savunma sanayi, uzay ve nükleer enerji konusunda çığır açıcı alanlarda hiç görülmemiş atılımlar içerisindeyiz. Ancak millet olarak başardıkları ile de asla yetinmeyen bir karakterimiz var. Daha da kalkınacaksak bunu komşularımızla, bölgesel ve küresel ortaklıklarımızla beraber başarmamız gerekiyor. Bunu başarabilmenin ise tek yolu var şartlar ne olursa olsun etrafımızda barışı, güvenliği ve istikrarı mümkün kılmak. Türkiye gibi güçlü devletler böyle sorumluluğun altına elini sokabilir" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'daki savaşın ve Gazze'deki mezalimin adil ve kalıcı barış temelinde sona erdirme arayışlarında ön planda olunduğunun altını çizen Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Balkanlar ve Güney Kafkasya'da bölgesel sahiplenme kültürünü yerleştirerek, barış ve istikrar için zemini yine biz kuvvetlendiriyoruz. Komşumuz Yunanistan ile olumlu gündem üzerinden ilişkilerimizi geliştirip, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Biz esasen hiçbir zaman Ege'de veya Doğu Akdeniz'de husumet oluşturma arayışında olmadık. Ancak, yaşamsal çıkarlarımızı korumaktan da katiyen geri durmayacağız" dedi.

"Terörist örgütlerle mücadelemizde eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık"

"Ülkemiz için olsun, bölgemiz için olsun, güvenliğe temel tehdit, terörizmdir" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Terörist örgütlerle mücadelemizde eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık. Bu başarının üç temel unsuru var: Güçlü siyasi liderlik; milli stratejik kabiliyetlerimiz; ve başta Irak olmak üzere komşularımızla yeni ve yapıcı bir angajman süreci. Geldiğimiz bu kritik safhada, terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız. Gerçekleşmesi için büyük destek verdiğimiz Irak'ın Kalkınma Yolu ve Orta Koridor gibi projelerle, bölgesel ve küresel bağlantısallığı tahkim ediyoruz. Enerji güvenliğimizi de sağlama alıyoruz. Bunu yaparken, ortaklarımızla karşılıklı çıkarların korunmasını ve bölgesel işbirliğini teşvik eden bir anlayışı benimsiyoruz."

Türkiye'nin hedefinin açık, bu hedefe giden stratejilerin ise sonuç odaklı olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere müttefik ve ortaklarımızın, barışın tesisi ve bölgesel kalkınma yolundaki çabalarımıza, yapıcı katkı vermelerini bekliyoruz. Maalesef, bu stratejik yaklaşımı çoğu zaman göremiyoruz. Türkiye'ye bakışlarında, sığ ve günlük siyasi tartışmaların, ön yargıların hala baskın çıkabildiğine şahit oluyoruz. ABD ve AB ülkeleri ile bahsettiğim önyargılara rağmen, ekonomik ilişkilerimizi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada, ticaret hacmimizin ve doğrudan yatırımların arttırılması ön plana çıkıyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması konularında diplomatik çalışmalarımıza da hız verdik" dedi.

"Hükümetimizin İzmir'e yönelik hedefleri çok büyük"

"Hükümetimizin İzmir'e yönelik hedefleri çok büyük" diyen Bakan Fidan, şunları aktardı:

"İzmir'i en gelişmiş enerji ve ulaşım ağlarıyla donatılmış; yoğun destek verdiğimiz yenilik eko-sistemi sayesinde, bilgi, teknoloji ve inovasyonu ticari başarıya tahvil eden; bütün küresel stratejik pazarlara erişebilen, gençlerimiz için parlak bir gelecek perspektifi sunan, ekonomik ve toplumsal kalkınmamıza öncülük eden bir dünya şehri yapmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda yılmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Fidan, son olarak Türkiye'nin 261 yurtdışı temsilciliği ile dünyadaki en geniş üçüncü diplomatik ağa sahip olduğunu, Dışişleri Bakanlığı olarak İzmir için, Ege için, Türkiye için dünyanın her bir köşesinde omuz omuza çalışmaya var olduklarını ve bunun millete ve tarihe karşı bir borç olduğunu söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ise, olması muhtemel bir anlaşmazlık sonucunda ticaret açısından sorunlar oluşabileceğini bu sebeple de yabancı yatırımcıların önemli olduğunu söyledi. Konuşmasını sürdüren Yorgancılar, serbest vize ile ilgili de kolaylık sağlanması talebinde bulundu. 225 ülkede 109 tane ticaret müşavirleri olduğunu belirten Yorgancılar, "Müşavirlerimize destek olup onların sayılarını artırabilmemiz çok önemli. Onlar herhangi bir ülkede günlük yapılan işleri, ticareti çok daha iyi takip edebiliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Programda konuşan İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise, "Türkiye'nin uluslararası stratejisi etki alanı itibarıyla yoğun küresel yansımaları olan düzeye çıktı. Ulusal çıkarların koruması önleyici ve caydırıcılık açısından güçlü bir ordu yanında bir güç olan demokrasiyi de gerektiriyor. Başarılı ve sonuç alıcı diplomasi yüzlerce yıllık köklü bir geleneğe dayanan barışı ve istikrarı ön planda tutan akıllı dış politikanın uluslararası alanda oluşturduğu güvenin eseridir. Asya ve Avrupa arasında önemli bir konumu olan İzmir'in aktif rol alması gerektiğine inanıyoruz. Vize konusu dış ticaret yapmak isteyen iş insanlarımızın karşısında engel oluşturuyor" diye belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Fidan'a Konak Meydanı'nın yer aldığı tarihi fotoğraf hediye edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Terörün kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız - Son Dakika

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